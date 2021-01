ΗΠΑ: Προσωρινή εκτόνωση στην Ουάσινγκτον μετά την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο (Photos)

Σε εκτόνωση οδηγούταν τα ξημερώματα της Πέμπτης η τεταμένη κατάσταση έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, μετά την εισβολή οπαδών του Τραμπ εντός του κτηρίου και τις πρωτοφανείς σκηνές που ακολούθησαν.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από πυρά εντός του Καπιτωλίου, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Έξω από το Καπιτώλιο και παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας, παρέμεναν μέχρι αργά οπαδοί του Τραμπ που σιγά σιγά διαλύονταν στους γύρω δρόμους, αποθούμενοι από αστυνομικούς.

Περίπου τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάς μέλη της Εθνοφρουράς μπήκαν στο Καπιτώλιο, μετά από εντολή του Μάικ Πενς, και όχι του Ντόναλντ Τραμπ. Περίπου μισή ώρα αργότερα αξιωματούχος έκανε γνωστό ότι «το Καπιτώλιο είναι ασφαλές».

Στην περιοχή αναπτύχθηκε η Εθνοφρουρά

Λάδι στη φωτιά από τον Τραμπ

Παρέμβαση μέσω του Twitter έκανε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο. Ο Τραμπ επιμένει ότι του έκλεψαν τη νίκη στις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου. «Αυτά τα πράγματα και τα γεγονότα συμβαίνουν όταν μια ιερή εκλογική νίκη υφαρπάζεται από μεγάλους πατριώτες στους οποίους έχουν φερθεί άδικα εδώ και καιρό. Πηγαίνετε σπίτι με ειρήνη και αγάπη. Να θυμάστε αυτή τη μέρα για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διεθνείς αντιδράσεις

Οι σκηνές της εισβολής προκάλεσαν παγκόσμια καταδίκη, με πολλούς ηγέτες να καταδικάζουν τα γεγονότα.

Οι απίστευτες εικόνες από το Καπιτώλιο

Οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, και εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν πρωτοφανείς, με διαδηλωτές να βανδαλίζουν γραφεία γερουσιαστών και την αίθουσα της Ολομέλειας

14,000+ were arrested with the black lives matter protests, but only 13 arrests for this terrorist attack. #Capitol #whiteprivilege #WashingtonDC pic.twitter.com/Pu9mX6JAqC

.@RadioFreeTom with 3 reasons to impeach Trump, and why Republicans should help: Trump is a danger to his own country. He shouldn't be president for one more minute. https://t.co/fw2ezTN0jp via @usatoday @usatodayopinion #CapitolBuilding #Capitol