ΗΠΑ-Καπιτώλιο: Σοκ στα πρωτοσέλιδα του αμερικανικού τύπου - Πώς «είδαν» την εισβολή

Σοκαρισμένος είναι ο αμερικανικός αλλά και ο διεθνής τύπος από τις πρωτοφανείς εικόνες χάους που εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον, μετά την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Οι σκηνές βίας και απόλυτου χάους, όπως είναι φυσικό, κυριαρχούν σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε όλο τον κόσμο.

Ο Guardian έχει στην πρώτη του σελίδα μια σκηνή από την ροτόντα του Καπιτωλίου, την οποία έχουν καταλάβει υποστηριχτές του Ντόναλντ Τραμπ.

«Το χάος ως όχλος υπέρ του Τραμπ κατακλύζει το Καπιτώλιο», είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος ενώ υπάρχει και δήλωση του νέου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν: «Η δημοκρατία μας βρίσκεται υπό επίθεση».

«Ο Τραμπ υποκινεί τον όχλο», αναφέρουν στην πρώτη τους σελίδα οι New York Times, αποτυπώνοντας παράλληλα χαρακτηριστικές εικόνες από τις βίαιες ταραχές.

«Είναι μια τρομακτική και επαίσχυντη μέρα στην αμερικανική ιστορία. Ένας πρόεδρος υποκίνησε τους ταραχές να επιτεθούν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ και να διακόψουν τη συνταγματική διαδικασία για την επιλογή νέου προέδρου», αναφέρει ο αρθρογράφος Nick Kristoff.

