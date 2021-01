Σφοδρά πυρά Μπάιντεν κατά Τραμπ: Εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της δημοκρατίας - Εγχώριοι τρομοκράτες οι υποστηρικτές του

Τον μελλοντικό υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του καθώς και διάφορους άλλους διορισμούς-κλειδιά στο υπουργείο παρουσίασε στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, ο Τζο Μπάιντεν, εξαπολύοντας σφοδρά πυρά κατά του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ άνοιξε την παρουσίαση κάνοντας λόγο για μια από τις «σκοτεινότερες ημέρες» στην ιστορία των ΗΠΑ και χαρακτήρισε την εισβολή στο Καπιτώλιο «άνευ προηγουμένου επίθεση» εναντίον της αμερικανικής δημοκρατίας, την οποία υποκίνησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αποκάλεσε επίσης «εγχώριους τρομοκράτες» τους υποστηρικτές του Τραμπ που μπήκαν δια της βίας στο κτίριο. Ο Τραμπ «υποδαύλισε μια επίθεση χωρίς έλεος εναντίον των θεσμών» και επιχείρησε να χρησιμοποιήσει έναν όχλο «για να φιμώσει τις φωνές των Αμερικανών ψηφοφόρων», τόνισε, επισημαίνοντας με νόημα ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Biden: "No one can tell me that if it had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, they wouldn't have been treated very, very differently than the mob of thugs that stormed the Capitol. We all know that's true, and it is unacceptable. Totally unacceptable." pic.twitter.com/TfWa25VzEt — CBS News (@CBSNews) January 7, 2021

«Δεν ήταν διαφωνία, δεν ήταν διαταραχή, δεν ήταν διαμαρτυρία », είπε ο Μπάιντεν. «Μην τους αποκαλείτε διαδηλωτές. Ήταν ένας ταραχώδης όχλος, εξεγερμένοι, εγχώριοι τρομοκράτες».

Ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι μια από τις εγγονές του, του έστειλε ένα μήνυμα χθες σημειώνοντας ότι εκατοντάδες στρατεύματα φρουρούσαν το Μνημείο του Λίνκολν το περασμένο καλοκαίρι, καθώς διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία. Το επίπεδο ασφάλειας χθες, ήταν πολύ χαμηλότερο.

Ο Μπάιντεν δήλωσε πεπεισμένος ότι οι αντιρατσιστές διαδηλωτές θα είχαν «πολύ διαφορετική» αντιμετώπιση σε σύγκριση με τους οπαδούς του Τραμπ που έσπειραν το χάος στην Ουάσινγκτον. «Αν ήταν μια διαδήλωση του κινήματος Black Lives Matter, θα τους είχαν αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά από το νευριασμένο πλήθος που επιτέθηκε στο Καπιτώλιο», υπογράμμισε.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι αλήθεια. Και είναι απαράδεκτο. Εντελώς απαράδεκτο», είπε.

Ο Μέρικ Γκάρλαντ θα αντικαταστήσει τον Μπιλ Μπαρ, τον οποίο η αντιπολίτευση των Δημοκρατικών χαρακτήρισε «δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ» λόγω των πολλαπλών παρεμβάσεών του υπέρ του απερχόμενου προέδρου ή του στενού περιβάλλοντός του.

Ωστόσο, για «προδοσία» κατηγόρησε τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ, μετά την χθεσινή εισβολή υποστηρικτών του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στο Καπιτώλιο.

«Η ενορχήστρωση ενός όχλου για την πίεση του Κογκρέσου είναι ασυγχώρητη», δήλωσε ο Μπαρ στην ανακοίνωσή του.

«Οι χθεσινές ενέργειες του προέδρου αποτελούν προδοσία της προεδρίας και των υποστηρικτών του», πρόσθεσε χαρακτηρίζοντας εξοργιστική και ποταπή την βίαιη εισβολή στο κτίριο του Καπιτωλίου».

Ο Μπαρ, που αποχώρησε από το πόστο του τον περασμένο μήνα, ήταν από τους πιο στενούς συμμάχους του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Καταρρέει το επιτελείο Τραμπ

Νωρίτερα, ο Ράιαν Τάλι, ο κορυφαίος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για θέματα που αφορούν τη Ρωσία παραιτήθηκε, όπως και ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας στον Λευκό Οίκο Ματ Πότινγκερ, ενώ μεγαλώνει ο κατάλογος των αξιωματούχων που αποχωρούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τα βίαια επεισόδια στο Καπιτώλιο.

Επίσης, η Αμερικανίδα υπουργός Μεταφορών, Ελέιν Τσάο ανακοίνωσε σήμερα πως υποβάλλει την παραίτησή της.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t — Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021

Η Τσάο, σύζυγος του ηγέτη της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στην Γερουσία Μιτς Μακόνελ, δήλωσε πως η παραίτησή της θα τεθεί σε ισχύ την Δευτέρα.

Η επίθεση «με προβλημάτισε έντονα με έναν τρόπο που απλά δεν μπορώ να παραβλέψω», τόνισε.

Ενας ένας οι υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ παίρνουν αποστάσεις από το τραγικό τέλος αυτής της προεδρικής θητείας, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου τελούν υπό παραίτηση, οι τενόροι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που συντρόφευσαν με ανησυχητική συνέπεια τον ένοικο του Λευκού Οίκου τα τέσσερα αυτά χρόνια, αποστασιοποιούνται, ενώ συζητείται η δυνατότητα επίκλησης της 25ης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία επιτρέπει στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και την πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου να κηρύξουν τον πρόεδρο «ανίκανο» να επιτελέσει τα καθήκοντά του.

Άμεσο «ξήλωμα»

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέπραξε μια «στασιαστική πράξη», δήλωσε η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και κάλεσε για την άμεση απομάκρυνση του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα από την προεδρία μέσω της προσφυγής στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

«Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποκίνησε μια ένοπλη εξέγερση εναντίον της Αμερικής», δήλωσε η Πελόζι σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο.

Speaker Pelosi: "I join the Senate Democratic leader in calling on the vice president to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment."



If not, Pelosi says Congress may be prepared to move forward with impeachment. pic.twitter.com/x7Bs5bXLs7 — The Recount (@therecount) January 7, 2021

Ο Τραμπ είναι ένας «πολύ επικίνδυνος άνθρωπος», δεν πρέπει να συνεχίσει να είναι πρόεδρος, είπε.

Pelosi begins her news conference by saying, "Yesterday the President of the United States incited an armed insurrection against America." pic.twitter.com/zwSpuWFkLS — Aaron Rupar (@atrupar) January 7, 2021

Η αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία είναι μια «επείγουσα ανάγκη υψίστης σημασίας», δήλωσε, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο και τους υποστηρικτές του για συμμετοχή σε ένα «αποτυχημένο πραξικόπημα».

Η Πελόζι κάλεσε τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να προσφύγει αμέσως στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος για να κηρύξει τον Ντόναλντ Τραμπ «ακατάλληλο» να κυβερνήσει, λέγοντας ότι ελπίζει να έχει την απάντηση του αντιπροέδρου «σήμερα».

Αν ο Πενς δεν το πράξει, το Κογκρέσο «μπορεί να είναι έτοιμο να προχωρήσει σε διαδικασίες πρότασης μομφής», πρόσθεσε η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής.

Ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία ζήτησε σήμερα από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να προσφύγει στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί άμεσα από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν το πράξει, τότε το Κογκρέσο πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία παραπομπής του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα με σκοπό την καθαίρεσή του.

«Αυτό που συνέβη χθες στο αμερικανικό Καπιτώλιο ήταν μια ανταρσία εναντίον των ΗΠΑ, που υποκινήθηκε από τον πρόεδρο», δήλωσε ο Σούμερ σε ανακοίνωσή του.

«Αν ο αντιπρόεδρος και το υπουργικό συμβούλιο αρνηθούν να σηκώσουν ανάστημα, το Κογκρέσο πρέπει να ξανασυνεδριάσει για να ασκήσει πρόταση μομφής κατά του προέδρου», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Άνταμ Κίνζιγκερ ζήτησε και αυτός την προσφυγή στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

"Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο πρόεδρος έχει χάσει την επαφή, όχι μόνο με τα καθήκοντά ή ακόμη και με τον όρκο του, αλλά και με την ίδια την πραγματικότητα", ανέφερε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter.

It’s with a heavy heart I am calling for the sake of our Democracy that the 25th Amendment be invoked. My statement: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 7, 2021

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC ο Κίνζιγκερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στηρίξει μια διαδικασία παραπομπής του Τραμπ στο Κογκρέσο με σκοπό την καθαίρεσή του.

Ήδη Δημοκρατικοί βουλευτές καταρτίζουν κατηγορητήριο για πρόταση μομφής κατά του Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την απομάκρυνσή του από το αξίωμα, δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ντέιβιντ Σίσιλιν. «Διανέμονται άρθρα κατηγορίας που ετοιμάσαμε ο βουλευτής Τεντ Λιου, ο βουλευτής Ράσκιν και εγώ για να απομακρύνουμε από το αξίωμα τον πρόεδρο, έπειτα από την χθεσινή επίθεση στο αμερικανικό Καπιτώλιο», είπε ο Σίσιλιν.