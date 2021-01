Στενεύει ο κλοιός: Άμεση καθαίρεση Τραμπ ζητεί και η Πελόζι - «Επείγουσα ανάγκη υψίστης σημασίας»

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέπραξε μια «στασιαστική πράξη», δήλωσε η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και κάλεσε για την άμεση απομάκρυνση του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα από την προεδρία μέσω της προσφυγής στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, μια μέρα μετά την εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

«Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποκίνησε μια ένοπλη εξέγερση εναντίον της Αμερικής», δήλωσε η Πελόζι σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο.

Speaker Pelosi: "I join the Senate Democratic leader in calling on the vice president to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment."



If not, Pelosi says Congress may be prepared to move forward with impeachment. pic.twitter.com/x7Bs5bXLs7 — The Recount (@therecount) January 7, 2021

Ο Τραμπ είναι ένας «πολύ επικίνδυνος άνθρωπος», δεν πρέπει να συνεχίσει να είναι πρόεδρος, είπε.

Pelosi begins her news conference by saying, "Yesterday the President of the United States incited an armed insurrection against America." pic.twitter.com/zwSpuWFkLS — Aaron Rupar (@atrupar) January 7, 2021

Η αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία είναι μια «επείγουσα ανάγκη υψίστης σημασίας», δήλωσε, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο και τους υποστηρικτές του για συμμετοχή σε ένα «αποτυχημένο πραξικόπημα».

Η Πελόζι κάλεσε τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να προσφύγει αμέσως στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος για να κηρύξει τον Ντόναλντ Τραμπ «ακατάλληλο» να κυβερνήσει, λέγοντας ότι ελπίζει να έχει την απάντηση του αντιπροέδρου «σήμερα».

Αν ο Πενς δεν το πράξει, το Κογκρέσο «μπορεί να είναι έτοιμο να προχωρήσει σε διαδικασίες πρότασης μομφής», πρόσθεσε η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής.

Επίθεση εναντίον της δημοκρατίας, την οποία υποκίνησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την εισβολή στο Καπιτώλιο ο Δημοκρατικός, εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάνοντας λόγο για μια από τις «σκοτεινότερες ημέρες» στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν, σε ομιλία του από το Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, αποκάλεσε επίσης «εγχώριους τρομοκράτες» τους υποστηρικτές του Τραμπ που μπήκαν δια της βίας στο κτίριο.

Ο Τραμπ «υποδαύλισε μια επίθεση χωρίς έλεος εναντίον των θεσμών» και επιχείρησε να χρησιμοποιήσει έναν όχλο «για να φιμώσει τις φωνές των Αμερικανών ψηφοφόρων», τόνισε, επισημαίνοντας με νόημα ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Biden: "No one can tell me that if it had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, they wouldn't have been treated very, very differently than the mob of thugs that stormed the Capitol. We all know that's true, and it is unacceptable. Totally unacceptable." pic.twitter.com/TfWa25VzEt — CBS News (@CBSNews) January 7, 2021

Νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Μέριλαντ Λάρι Χόγκαν κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παραιτηθεί από τον Λευκό Οίκο, αλλιώς να απομακρυνθεί από το αξίωμά του, λέγοντας ότι ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς πρέπει να αναλάβει καθήκοντα για να εξασφαλιστεί μια ειρηνική μετάβαση εξουσίας στον εκλεγμένο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Ο κυβερνήτης Χόγκαν καλεί τον αντιπρόεδρο Πενς να αναλάβει και να φέρει εις πέρας την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Χόγκαν, ο Μάικ Ρίτσι.

«Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αμερική θα είναι καλύτερα αν ο πρόεδρος Τραμπ παραιτηθεί», δήλωσε ο Χόγκαν, σύμφωνα με το ραδιοφωνικό δίκτυο WBAL Radio της Βαλτιμόρης.

Άμεσο «ξήλωμα»

Ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία ζήτησε σήμερα από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να προσφύγει στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί άμεσα από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν το πράξει, τότε το Κογκρέσο πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία παραπομπής του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα με σκοπό την καθαίρεσή του.

«Αυτό που συνέβη χθες στο αμερικανικό Καπιτώλιο ήταν μια ανταρσία εναντίον των ΗΠΑ, που υποκινήθηκε από τον πρόεδρο», δήλωσε ο Σούμερ σε ανακοίνωσή του.

«Αν ο αντιπρόεδρος και το υπουργικό συμβούλιο αρνηθούν να σηκώσουν ανάστημα, το Κογκρέσο πρέπει να ξανασυνεδριάσει για να ασκήσει πρόταση μομφής κατά του προέδρου», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Άνταμ Κίνζιγκερ ζήτησε και αυτός την προσφυγή στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος προκειμένου να απομακρυνθεί από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

"Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο πρόεδρος έχει χάσει την επαφή, όχι μόνο με τα καθήκοντά ή ακόμη και με τον όρκο του, αλλά και με την ίδια την πραγματικότητα", ανέφερε σε ένα βίντεο που ανάρτησε στο Twitter.

It’s with a heavy heart I am calling for the sake of our Democracy that the 25th Amendment be invoked. My statement: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 7, 2021

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC ο Κίνζιγκερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στηρίξει μια διαδικασία παραπομπής του Τραμπ στο Κογκρέσο με σκοπό την καθαίρεσή του.

Ήδη Δημοκρατικοί βουλευτές καταρτίζουν κατηγορητήριο για πρόταση μομφής κατά του Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό την απομάκρυνσή του από το αξίωμα, δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ντέιβιντ Σίσιλιν. «Διανέμονται άρθρα κατηγορίας που ετοιμάσαμε ο βουλευτής Τεντ Λιου, ο βουλευτής Ράσκιν και εγώ για να απομακρύνουμε από το αξίωμα τον πρόεδρο, έπειτα από την χθεσινή επίθεση στο αμερικανικό Καπιτώλιο», είπε ο Σίσιλιν.

Οι χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν αφού ο Ρεπουμπλικάνος Τραμπ, που είχε αρνηθεί μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, απευθύνθηκε σε χιλιάδες διαδηλωτές και επανέλαβε τους αβάσιμους ισχυρισμούς ότι του έκλεψαν τις εκλογές.

Πάντως, το αμερικανικό Κογκρέσο επικύρωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις, έπειτα από την απόρριψη των ρεπουμπλικανικών ενστάσεων για την εγκυρότητα των εκλογικών αποτελεσμάτων και στην Πενσιλβάνια, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παραδέχεται τελικά ότι η προεδρική του θητεία ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου και να υπόσχεται «συντεταγμένη μετάβαση», ισχυριζόμενος ωστόσο πως πρόκειται για την λήξη «μίας από τις καλύτερες πρώτες προεδρικές θητείες και δεν είναι παρά η αρχή του αγώνα μας για να δώσουμε πίσω στην Αμερική το μεγαλείο της».

Υπάρχουν δύο τρόποι για να απομακρυνθεί ένας πρόεδρος από τη θέση του: η επίκληση της 25ης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος και η παραπομπή του ακολουθούμενη από μια καταδίκη στη Γερουσία. Και στα δύο αυτά σενάρια, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πένς αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας έως την ορκωμοσία του Μπάιντεν.

Η 25η Τροπολογία

Η 25η Τροπολογία, που επικυρώθηκε το 1967 και υιοθετήθηκε στον απόηχο της δολοφονίας του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963, αφορά την προεδρική διαδοχή και ανικανότητα.

Το Εδάφιο 4 αφορά καταστάσεις όπου ο πρόεδρος είναι ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του αλλά δεν αποχωρεί οικειοθελώς από τη θέση του.

The U.S. Cabinet should immediately, under the 25th Amendment of the U.S. Constitution, declare @realDonaldTrump insane and terminate his presidency. — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 6, 2021

Οι νομοθέτες της 25ης Τροπολογίας είχαν εμφανώς στόχο αυτή να εφαρμόζεται όταν ένας πρόεδρος κρίνεται ανίκανος λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας, σύμφωνα με ειδικούς. Ορισμένοι ακαδημαϊκοί έχουν επίσης ισχυριστεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί και πιο ευρέως και για έναν πρόεδρο που είναι επικίνδυνα ακατάλληλος για τη θέση αυτή.

Προκειμένου να γίνει επίκληση της 25ης Τροπολογίας, ο Πενς και η πλειονότητα των μελών του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ θα πρέπει να δηλώσουν ότι ο Τραμπ δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντα του προέδρου και να τον απομακρύνουν. Με βάση αυτό το σενάριο, τα καθήκοντα του προέδρου αναλαμβάνει ο Πενς.

Ο Τραμπ μπορεί στη συνέχεια να δηλώσει ότι δύναται να αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του. Εάν ο Πενς και η πλειονότητα των μελών του υπουργικού συμβουλίου δεν αντιταχθούν στην απόφαση του Τραμπ, τότε εκείνος ανακτά την εξουσία. Εάν αντιταχθούν στη δήλωση του Τραμπ, το θέμα θα διευθετηθεί από το Κογκρέσο, αλλά ο Πενς θα συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα προέδρου έως τότε.

Για την απομάκρυνση του Τραμπ απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων και στα δύο σώματα. Αλλά η ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς Βουλή των Αντιπροσώπων μπορεί απλά να καθυστερήσει την ψηφοφορία για το θέμα αυτό έως ότου λήξει η θητεία του Τραμπ, δήλωσε ο Πολ Κάμπος, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο.

Ο Κάμπος δήλωσε ότι η 25η Τροπολογία θα είναι ένας κατάλληλος τρόπος για να απομακρυνθεί ο Τραμπ από τη θέση του και έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πιο γρήγορη από την παραπομπή του.

"Ο Πενς μπορεί να γίνει αμέσως πρόεδρος, ενώ η παραπομπή και η καταδίκη θα χρειαστούν τουλάχιστον μερικές ημέρες", δήλωσε ο Κάμπος.

Μπορεί να παραπεμφθεί;

Ναι.

Μια παρανόηση που υπάρχει αναφορικά με την "παραπομπή" είναι ότι αναφέρεται στην απομάκρυνση του προέδρου από τη θέση του. Στην πραγματικότητα, η παραπομπή αφορά μόνο το ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, την κάτω Βουλή του Κογκρέσου, απαγγέλλει κατηγορίες σε βάρος ενός προέδρου που εμπλέκεται σε "σοβαρό έγκλημα ή παράπτωμα" -- αντίστοιχα με την παραπομπή σε μια ποινική υπόθεση.

Εάν η απλή πλειοψηφία των 435 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων εγκρίνει την απαγγελία κατηγοριών, γνωστά ως "άρθρα της παραπομπής", η διαδικασία παραπέμπεται στη Γερουσία, την άνω Βουλή, που διεξάγει δίκη για να αποφασιστεί η ενοχή ή όχι του προέδρου. Το Σύνταγμα απαιτεί τα δύο τρίτα των ψήφων της Γερουσίας για να καταδικαστεί και να απομακρυνθεί από τη θέση του ένας πρόεδρος.

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν παραπεφθεί από την ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς Βουλή των Αντιπροσώπων τον Δεκέμβριο του 2019 με τις κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας και παρακώλυσης του Κογκρέσου λόγω των προσπαθειών του να πιέσει την Ουκρανία να διενεργήσει έρευνα σε βάρος του Μπάιντεν και του γιου του. Ο Τραμπ απαλλάχθηκε των κατηγοριών από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσία τον Φεβρουάριο του 2020.

Για ποιο παράπτωμα μπορεί να κατηγορηθεί

Ο Φρανκ Μπόουμαν, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, δήλωσε ότι ο Τραμπ "θα μπορούσε να πει κανείς ότι υποδαύλισε την εξέγερση" ή μια απόπειρα ανατροπής της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ωστόσο ο Μπόουμαν δήλωσε ότι ο Τραμπ μπορεί να παραπεφθεί και για ένα πιο γενικό αδίκημα: απιστία στο αμερικανικό Σύνταγμα και αθέτηση του όρκου που έλαβε όταν έγινε πρόεδρος. Το Κογκρέσο έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τι συνιστά σοβαρό έγκλημα και παράπτωμα και δεν περιορίζεται σε πραγματικά ποινικά αδικήματα.

"Το ουσιαστικό αδίκημα θα είναι σε βάρος του Συντάγματος --αυτό του να προσπαθεί ουσιαστικά να υπονομεύσει τα αποτελέσματα μια νομίμως διεξαχθείσας εκλογικής διαδικασίας", δήλωσε ο Μπόουμαν.