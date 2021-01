Έλεν Μπέρστιν: Εξακολουθώ να εργάζομαι στα 88 μου - Δεν ήταν σκοπός μου να γίνω σταρ

Αν προταθεί για βραβείο Όσκαρ η θρύλος του Χόλιγουντ, Έλεν Μπέρστιν θα είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία υποψήφια, καθώς τον Μάρτιο γίνεται 88 ετών.



«Προς το παρόν το ρεκόρ κατέχει ο Κρίστοφερ Πλάμερ» δήλωσε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Guardian». «Αλλά θα τον νικήσω για 42 μέρες. Τι ωραίο να στέφεσαι με αυτόν τον τίτλο!» ανέφερε.



Αν για την ερμηνεία της στη δραματική ταινία του Netflix «Pieces of a Woman» κερδίσει υποψηφιότητα θα είναι η έβδομη.



Η Έλεν Μπέρστιν με καριέρα 50 χρόνων έχει αναγνωριστεί μεταξύ άλλων για τον ρόλο της ως μητέρα παιδιού που καταλαμβάνει δαιμονικό πνεύμα στην ταινία «The Exorcist» και ως χήρα σερβιτόρα που ταξιδεύει με τον γιο της στην ταινία «Alice Doesn’t Live Here Anymore» αναζητώντας μία καλύτερη τύχη.



Στο φιλμ «Requiem for a Dream» πρωταγωνιστεί ως μητέρα ναρκομανούς που εθίζεται και η ίδια.



Τη βραδιά που κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Alice Doesn’t Live Here Anymore» το βραβείο παρέλαβε ο σκηνοθέτης του φιλμ, Μάρτιν Σκορσέζε επειδή εκείνη ήταν σε παράσταση στο Μπρόντγουεϊ.



«Δεν αισθάνομαι ποτέ άνετα εκεί, ανέφερε για την τελετή απονομής των Όσκαρ. Όλες φορούν δανεικά βραδινά φορέματα και χαμογελούν στο κόκκινο χαλί και δίνουν συνεντεύξεις. Αλλά δεν μπορώ να κάνω τέτοιες συζητήσεις, να απαντώ στην ερώτηση τίνος δημιουργία ή κοσμήματα φοράω», σημείωσε.



Τόνισε ακόμη ότι έχει παραστεί άλλες χρονιές σε τελετές απονομής των βραβείων Όσκαρ, όταν δεν ήταν τα προγνωστικά υπέρ της και ένιωσε περισσότερο άνετα.



Στην ταινία «Pieces of A Woman» υποδύεται μία αυταρχική μητέρα, την Ελίζαμπεθ η κόρη της οποίας Μάρθα (Βανέσα Κίρμπι) βιώνει ένα δράμα όταν χάνει το παιδί της σε τοκετό στο σπίτι.



Μιλώντας για τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία, Σάια ΛαΜπάφ προτού βρεθεί αντιμέτωπος με καταγγελίες για κακοποίηση γυναικών η Έλεν Μπέρστιν είχε μόνο επαίνους για τον ηθοποιό. «Ο Σάια είναι τόσο έντονος για να είναι πραγματικός» είπε.



Σχολιάζοντας την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου φορώντας μια χάρτινη σακούλα που έγφαφε: «Δεν είμαι διασημότητα» είπε ότι διάβασε γι’ αυτήν. «Δεν το κατάλαβα ποτέ, ποτέ» σημείωσε.



Απαντώντας στην ερώτηση αν η φήμη ήταν ποτέ ένα βάρος για εκείνη η ηθοποιός εξήγησε: «Δεν ήμουν ποτέ από τις διασημότητες που κυνηγήθηκαν στο δρόμο από πλήθος που ουρλιάζει. Οι άνθρωποι είναι πάντα πολύ καλοί με μένα. Δεν ήταν καθόλου δυσάρεστοι».



Το σημαντικό είναι ότι επέζησε στο Χόλιγουντ, ένα μέρος που κάποτε περιέγραφε ως «μηχανή για χάμπουργκερ». Πώς απέφυγε να μετατραπεί σε κιμά; «Δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου να είμαι κινηματογραφική σταρ» τόνισε. «Πάντα ήθελα να είμαι τόσο καλή όσο μπορούσα. Αυτό το είδος στόχου σε οδηγεί σε διαφορετική κατεύθυνση από το να θέλεις να είσαι σταρ, το οποίο μπορεί να είναι μια τρομακτική εμπειρία. Το γεγονός ότι εξακολουθώ να εργάζομαι στα 88 μου λέει ότι έκανα αυτό που ήθελα να κάνω».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ