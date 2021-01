Το Twitter «έκλεισε» τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις «εξορίστηκε» από το πολυαγαπημένο του Twitter, καθώς η εταιρεία αποφάσισε να μπλοκάρει τον λογαριασμό του, επικαλούμενη «υποκίνηση σε βία».

Μετά τα δραματικά γεγονότα της εισβολής οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο το Twitter αρχικά διέγραψε αναρτήσεις του Τραμπ και στη συνέχεια «πάγωσε» τον λογαριασμό του για 12 ώρες.

Ωστόσο, μετά από νέες αναρτήσεις του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, η εταιρεία αποφάνθηκε ότι ο Τραμπ παραβιάζει τους κανόνες του Twitter και ανέστειλε τη λειτουργία του λογαριασμού του.

«Το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι λογαριασμοί πολιτικών και ηγετών δεν είναι υπεράνω των κανόνων του Twitter και δεν μπορούν να το χρησιμοποιούν για να υποκινούν βία» έγραψε η εταιρεία.

In the context of horrific events this week, we made it clear on Wednesday that additional violations of the Twitter Rules would potentially result in this very course of action. https://t.co/NrANZJcAfo

However, we made it clear going back years that these accounts are not above our rules and cannot use Twitter to incite violence. We will continue to be transparent around our policies and their enforcement.