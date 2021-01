Ινδονησία: Χάθηκε η επαφή με Boeing 737 - Φόβοι ότι συνετρίβη στη θάλασσα

Οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας της Ινδονησίας έχασαν την επαφή με ένα αεροσκάφος της εταιρείας Sriwijaya Air λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τζακάρτα, σήμερα, μετέδωσαν τα τοπικά ειδησεογραφικά μέσα.

Στο αεροσκάφος φέρονται να επέβαιναν 59 επιβάτες.

Η εταιρεία Sriwijaya ανέφερε ότι συλλέγει πληροφορίες για την πτήση αυτή προτού να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αρχές ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας - διάσωσης.

Το αεροπλάνο είχε ως τελικό προορισμό το Ποντιάνακ, στην επαρχία του Δυτικού Καλιμαντάν.

Flight #SJ182 was operated by a Boeing 737-500 "classic" with registration number PK-CLC (MSN 27323). First flight for this aircraft was in May 1994 (26 years old). pic.twitter.com/2rakDifhTm