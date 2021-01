Στον πάγο η Ισπανία - Εγκλωβίστηκαν οδηγοί, έκλεισε το αεροδρόμιο από τη σφοδρή χιονοθύελλα (Video)

Tη στιγμή που στην Ελλάδα η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, στη γειτονική Ισπανία στρατιώτες διέσωσαν σήμερα οδηγούς που παγιδεύτηκαν στα οχήματά τους από τις σφοδρές χιονοπτώσεις που προκάλεσαν χάος στις μετακινήσεις και έκλεισαν το αεροδρόμιο της Μαδρίτης.

Οι χειρότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων 50 ετών στη χώρα δεν εξασθένησαν στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε και πέντε περιφέρειες στο κέντρο της χώρας έχουν τεθεί σήμερα το πρωί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

«Εξαιτίας της πρόγνωσης για χιονοπτώσεις και για λόγους ασφαλείας, το αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα του Σαββάτου», ανακοίνωσε στο Twitter η Aena, η εταιρεία που ελέγχει τα ισπανικά αεροδρόμια.

SNOW IN SPAIN! Madrid had its first snow in a decade and the heaviest snow since 1984! Parts of Spain saw temps down to -32F which hasn’t happened since 1956. Video: @AP pic.twitter.com/SK0IYb4sVy