Ισπανία: Τέσσερις νεκροί, χιλιάδες εγκλωβισμένοι από τον χειρότερο χιονιά εδώ και δεκαετίες (Photos)

Η ισπανική κυβέρνηση θα στείλει οχηματοπομπές που θα μεταφέρουν το εμβόλιο κατά της Covid-19 και τρόφιμα σε περιοχές που έχουν αποκλεισθεί από την καταιγίδα Φιλομένα, η οποία προκάλεσε τις σφοδρότερες εδώ και δεκαετίες χιονοπτώσεις σε όλη την κεντρική Ισπανία και στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους.

Στην περιοχή της Μαδρίτης, οι διασώστες διέσωσαν 1.500 ανθρώπους, οι οποίοι είχαν παγιδευθεί μέσα σε αυτοκίνητα. Οι αρχές είχαν απευθύνει έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους εξαιτίας των κινδύνων να σημειωθούν ατυχήματα και να αυξηθεί η μετάδοση του κορωνοϊού.

People walk through heavy snow in #Madrid on January 9, a day after snowstorms caused chaos across much of Spain. The snow blocked roads, particularly in the centre of the country, with Madrid seeing its heaviest snowfalls since 1971 #Filomenamadrid



