Κορωνοϊός: Ο Μπάιντεν έκανε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου (Video)

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου για τον νέο κορονοϊό σήμερα, σε νοσοκομείο του Ντέλαγουερ. «Βασική προτεραιότητά μου είναι να φροντίσω ώστε το εμβόλιο να χορηγηθεί στα μπράτσα των ανθρώπων, το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε.

HAPPENING NOW: President-elect Biden receives his second dose of COVID-19 vaccine. https://t.co/VEtXaYzqEK