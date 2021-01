Τρόμαξαν Λονδίνο και Κέμπριτζ από μαχητικό αεροσκάφος που έσπασε το φράγμα του ήχου (Video)

Συνταράχτηκαν οι κάτοικοι του Λονδίνου και του Κέμπριτζ το μεσημέρι της Τρίτης από έναν πολύ δύνατο θόρυβο που έμοιαζε με έκρηξη.

Πολλοί πίστεψαν οτι επρόκειτο για κάποιο ατύχημα αλλά λίγο αργότερα το μυστήριο λύθηκε.

Αποδείχτηκε τελικά πως ήταν «υπερηχητικός κρότος» από ένα μαχητικό αεροσκάφος της RAF, που έσπασε το φράγμα του ήχου.



«Αν έχετε ακούσει μια δυνατή έκρηξη πάνω από το #Cambridge τα τελευταία λεπτά, μην πανικοβληθείτε - προφανώς ήταν η υπερηχητικός κρότος από ένα μαχητικό αεροπλάνο που έσπασε το φράγμα του ήχου!» ανέφερε το Δημοτικό Συμβούλιο του Κέιμπριτζ στο Twitter.



Confirmed sonic boom over Cambridge caused by Typhoons intercepting a plane which failed to respond



The plane was escorted to London Stansted



Typhoon spent around 30 minutes on the ground at Stansted & is now back at Coningsby



Here’s the momentpic.twitter.com/Lr6ki5S4aQ https://t.co/vZm7x63cNh