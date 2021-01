Τσακ Νόρις: «Δεν ήμουν εγώ στο Καπιτώλιο - Ήταν σωσίας μου»

Ο Τσακ Νόρις δεν ήταν παρών στα βίαια επεισόδια από οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, διευκρίνισε εκπρόσωπος του ηθοποιού, διαψεύδοντας τις φήμες ότι συμμετείχε στις ταραχές.

Αφορμή στάθηκε η κυκλοφορία μιας φωτογραφίας στα social media ενός άντρα που μοιάζει αρκετά μαζί του και ποζάρει με έναν υποστηρικτή του Τραμπ.

Η φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε λίγο πριν την βίαιη εισβολή στο κτίριο του Καπιτωλίου, στις 6 Ιανουαρίου, η οποία δημοσιεύτηκε αρχικά από τον Matthew Bledsoe, τον άντρα που πόζαρε δίπλα στον υποτιθέμενο ηθοποιό, γράφοντας στη λεζάντα: «Τσακ Νόρις».

Η εν λόγω φωτογραφία έγινε αμέσως viral, διχάζοντας το Twitter.

I have no doubt Chuck Norris is MAGA but this guy isn't him. Very good lookalike but too young. pic.twitter.com/kD8bXNRzlW

«Αυτός δεν είναι ο Τσακ Νόρις αλλά κάποιος που θέλει να του μοιάσει, ο Τσακ είναι πολύ πιο όμορφος. Ο Τσακ παραμένει στο ράντσο του στο Τέξας μαζί με την οικογένειά του» τόνισε ο εκπρόσωπός του, ενώ και ο ίδιος διέψευσε τη φημολογία με μια ανάρτησή του στο Τουίτερ.

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL