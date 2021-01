Κογκρέσο: Με το στρατό μέσα στο Καπιτώλιο η συνεδρίαση για την παραπομπή Τραμπ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στο αμερικανικό Κογκρέσο για την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος κατηγορείται ότι ενθάρρυνε την εισβολή στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον η οποία προκάλεσε πέντε θανάτους. Εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς μέσα στο Καπιτώλιο.

Μία εβδομάδα μετά τις βιαιότητες της 6ης Ιανουαρίου, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει με ψηφοφορία για την κατηγορία της «παρακίνησης σε εξέγερση» γύρω στις 15:00 (22:00 ώρα Ελλάδας). Το αποτέλεσμά της είναι λίγο πολύ αναμενόμενο καθώς οι Δημοκρατικοί έχουν την πλειοψηφία στο Σώμα, ενώ το κατηγορητήριο έχει αξιοσημείωτη υποστήριξη και από λίγους Ρεπουμπλικάνους.

The House voted 221-203 to adopt H.Res. 41. https://t.co/KQHegRyHhp — House Press Gallery (@HouseDailyPress) January 13, 2021

Ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει έτσι σήμερα ο πρώτος στην Ιστορία που θα έχει παραπεμφθεί δύο φορές από το Κογκρέσο στο πλαίσιο διαδικασίας για την καθαίρεσή του.

Troops quartered in the Capitol, the Civil War vs now. (Photos via @DaniellaMicaela and @ReedReports) pic.twitter.com/DCnR3E9fh2 — Rebecca Buck (@RebeccaBuck) January 13, 2021

Ο Μάικ Πενς, απέρριψε οριστικά την άλλη απειλή σε βάρος του, αρνούμενος να επικαλεσθεί την 25η τροπολογία του Συντάγματος που θα του επέτρεπε να αποπέμψει τον απερχόμενο πρόεδρο κηρύσσοντάς τον ανίκανο να ασκεί τα καθήκοντά του.

Παρά την απόρριψη αυτή, η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Δημοκρατικοί έχουν την πλειοψηφία, ενέκρινε μια, συμβολική πλέον, απόφαση, καλώντας τον να επικαλεσθεί την τροπολογία αυτή.

The scene at the Capitol Visitor Center - absolutely filled with National Guard. pic.twitter.com/A9JNT7nwlh — Grace Segers (@Grace_Segers) January 13, 2021

Ωστόσο, αν και η απόφαση αυτή δεν υποστηρίχθηκε παρά μόνο από έναν Ρεπουμπλικανό, η παραπομπή θα μπορούσε να γίνει θετικά δεκτή από έναν μεγαλύτερο αριθμό μελών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Republican Rep. Nancy Mace, making her first speech on the House floor, argues against Trump's impeachment because it's "rushed" and "there is violence on both sides of the aisle" pic.twitter.com/Ym534qDLbx — Aaron Rupar (@atrupar) January 13, 2021

Πέντε είχαν ήδη ανακοινώσει χθες, Τρίτη, το βράδυ, πως την υποστηρίζουν. Ανάμεσά τους η Λιζ Τσέινι, μία από τους επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας στη Βουλή και κόρη του πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

NEWS: @Jim_Jordan says @Liz_Cheney should be removed as conference chair.

"We ought to have a second vote."

"The conference ought to vote on that." — Mike DeBonis (@mikedebonis) January 13, 2021

«Τίποτε απ' όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς τον πρόεδρο», ανέφερε σε μια καυστική ανακοίνωσή της.

Η ισχυρή Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής, η Νάνσι Πελόσι, αποκάλυψε από την πλευρά της τα ονόματα της ομάδας της των «εισαγγελέων», στην οποία θα ανατεθεί να φέρει τον φάκελλο ενώπιον της Γερουσίας, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία, για τη διεξαγωγή δίκης με αίτημα την καθαίρεση του προέδρου.

Pelosi just went outside and thanked the troops protecting the Capitol, and game them all her challenge coin: pic.twitter.com/VbOhyFxcVj — Frank Thorp V (@frankthorp) January 13, 2021

Απομονωμένος ο Τραμπ

Κατά την αναχώρησή του από την Ουάσινγκτον, χθες, Τρίτη, το πρωί, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταγγείλει αυτή τη διαδικασία χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς γελοία» και υποστηρίζοντας πως προκαλεί «τεράστιο θυμό» σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επίσης είχε αρνηθεί επίμονα να αποδεχθεί την παραμικρή ευθύνη για την επίθεση εναντίον του Καπιτωλίου, λέγοντας πως η ομιλία του ήταν «απολύτως η προσήκουσα».

Παρά την αυτοπεποίθηση που επιδεικνύει και τη στήριξη ορισμένων πολύ πιστών σ' αυτόν βουλευτών και γερουσιαστών, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι περισσότερο παρά ποτέ απομονωμένος έπειτα από μια σειρά παραιτήσεων από την κυβέρνησή του και τσουχτερές επικρίσεις.

Supporting the impeachment of President Trump under these circumstances will do great damage to the institutions of government and could invite further violence at a time the President is calling for calm. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 13, 2021

Το YouTube ανέστειλε προσωρινά χθες, Τρίτη, το βράδυ το κανάλι του Τραμπ και κατάργησε ένα βίντεο λέγοντας πως παραβιάζει τους κανόνες του για την υποκίνηση βίας. Το Twitter έκλεισε οριστικά τον λογαριασμό του την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Μιτς Μακόνελ, επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, δήλωσε σε οικείους του πως βλέπει με καλό μάτι την απαγγελία κατηγοριών εκ μέρους των Δημοκρατικών, εκτιμώντας πως θα βοηθήσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα να γυρίσει οριστικά τη σελίδα Τραμπ.

Ο Μακόνελ, το κύρος του οποίου είναι μεγάλο, κρατάει ίσως έτσι το κλειδί της έκβασης αυτής της ιστορικής διαδικασίας. Διότι με μια δημόσια δήλωσή του θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να καταδικάσουν τον 45ο πρέοδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πάντως δεν θα κάνει χρήση των έκτακτων εξουσιών του για να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του Σώματος αυτήν την εβδομάδα, ενώ η Βουλή προχωρά τη διαδικασία παραπομπής του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του στο Twitter.

Η ηγεσία των Δημοκρατικών δηλώνει ότι ενδέχεται να αποστείλει το κατηγορητήριο στη Γερουσία ακόμη και εντός της εβδομάδας. Οι Δημοκρατικοί μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής τους στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, πίεζαν τον ΜακΚόνελ να συμφωνήσει να συγκαλέσει νωρίτερα το Σώμα. Νωρίτερα, μια πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι η Γερουσία έχει ήδη προγραμματίσει για την Παρασκευή μια τυπική συνεδρίαση (pro forma), που συνήθως διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και στην οποία είναι παρόντες ελάχιστοι γερουσιαστές.

Οι Δημοκρατικοί θα πάρουν τον έλεγχο της άνω βουλής στις 20 Ιανουαρίου, αλλά θα έχουν ανάγκη πολλούς Ρεπουμπλικάνους για να φθάσουν την πλειοψηφία των δύο τρίτων, που είναι απαραίτητη για μια καταδίκη.

Εξάλλου υπάρχει κίνδυνος η δίκη να εμποδίσει τη νομοθετική δράση των Δημοκρατικών στην αρχή της προεδρίας Μπάιντεν, μονοπωλώντας τις συνεδριάσεις στη Γερουσία.

Η ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν θα γίνει κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στις 20 Ιανουαρίου, ακριβώς στα σκαλιά του Καπιτωλίου, της έδρας του αμερικανικού Κογκρέσου.

Just walked into the Capitol to find literally hundreds of troops napping and lining up in the Congressional Visitor Center— as streets around here are largely blocked.



Many are cuddling their firearms, fatigues over their heads to block light, and riot gear in neat piles. pic.twitter.com/vCHAOGMdfA — Nathaniel Reed (@ReedReports) January 13, 2021

Καθώς είχε επικριθεί επειδή την περασμένη Τετάρτη καθυστέρησε να στείλει την Εθνοφρουρά, το Πεντάγωνο ενέκρινε αυτή τη φορά την ανάπτυξη 15.000 στρατιωτών για την τελετή της ορκωμοσίας.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς, ενώ είχαν αρχικά κινητοποιηθεί για να παράσχουν επιμελητειακή υποστήριξη στην αστυνομία, άρχισαν αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ να φέρουν όπλα, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Δεν φοβάμαι» παρά τον κίνδυνο να γίνουν νέες διαδηλώσεις υπέρ του Τραμπ, είχε δηλώσει τη Δευτέρα ο Τζο Μπάιντεν.

Η Εθνοφρουρά στους δρόμους

Οι άνδρες της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ άρχισαν χθες Τρίτη να φέρουν οπλισμό στους δρόμους της Ουάσινγκτον, καθώς πλέον απομένει μία εβδομάδα πριν από την τελετή ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν. Εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς βρίσκονται στο Καπιτώλιο υπό τον φόβο επανάληψης επεισοδίων.

Taking a photo with the statue of Rosa Parks in Statuary Hall. pic.twitter.com/wUcGRnPFLS — Emily Cochrane (@ESCochrane) January 13, 2021

Η Εθνοφρουρά αρχικά είχε ανακοινωθεί πως κινητοποιήθηκε για να προσφέρει επιμελητειακή υποστήριξη στην αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας και τη Δευτέρα, ο στρατηγός Ντάνιελ Χόκανσον, διοικητής του γραφείου της Εθνοφρουράς στο Πεντάγωνο, δήλωνε πως δεν είχαν άδεια να φέρουν οπλισμό.

Η άδεια στην Εθνοφρουρά να φέρει οπλισμό και να κάνει συλλήψεις θα αποτελούσε μέτρο «της υστάτης προσφυγής» αν η κατάσταση ξέφευγε από τον έλεγχο, διαβεβαίωνε.

.@LeaderHoyer: "There are consequences to actions and the actions of president of the United States demand urgent clear action by the Congress of the United States."



He then reads impeachment statement from @RepLizCheney. pic.twitter.com/L1fIhCaQbh — CSPAN (@cspan) January 13, 2021

Δεν έχει εξηγηθεί ο λόγος που τα πράγματα άλλαξαν. Η Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Ωστόσο ειδικοί σε θέματα ασφαλείας σημειώνουν ότι οι πιο ακραίοι οπαδοί του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απειλούν, μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ότι θα κάνουν πορείες οπλισμένοι και ίσως καταφύγουν ξανά στη χρήση βίας, τόσο στην αμερικανική πρωτεύουσα όσο και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ.

Το Πεντάγωνο θα κινητοποιήσει περίπου 15.000 άνδρες της Εθνοφρουράς την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν. Οι πιο ριζοσπαστικοποιημένοι οπαδοί του προέδρου Τραμπ εξακολουθούν να αρνούνται να αναγνωρίσουν την ήττα του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Inside the Capitol this morning where Speaker Pelosi usually walks to her office. pic.twitter.com/BQIEf5b2s4 — Erin Schaff (@erinschaff) January 13, 2021

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν την 6η Ιανουαρίου, όταν οπαδοί του Τραμπ επιτέθηκαν και κατέλαβαν προσωρινά το Καπιτώλιο, έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου, για να εμποδίσουν την κύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν από τους αμερικανούς κοινοβουλευτικούς.

Άνδρες της Εθνοφρουράς, χωρίς οπλισμό, βρίσκονταν ήδη στην Ουάσινγκτον, αλλά επενέβησαν πολύ αργά για να υποστηρίξουν την αστυνομία του Καπιτωλίου και να αποτρέψουν την εισβολή.

Η εφημερίδα The New York Times έγραψε χθες ότι οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς στις οποίες θα ανατεθεί η προστασία του Κογκρέσου αποφασίστηκε να φέρουν οπλισμό.