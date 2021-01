Ιστορική ημέρα: Η Βουλή των ΗΠΑ ψήφισε για δεύτερη φορά υπέρ της αποπομπής Τραμπ (Video)

Πριν καν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος πρόεδρος της χώρας που σε βάρος του κινείται για δεύτερη φορά διαδικασία αποπομπής στη διάρκεια της θητείας του.

Συγκεκριμένα, πριν ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές, οι απαραίτητες 217 ψήφοι για την αποπομπή Τραμπ είχαν συγκεντρωθεί, αφού «ναι» στη διαδικασία ψήφισαν εν σώματι οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων.

BREAKING: President Donald Trump has been impeached for ‘incitement of insurrection’ in a bipartisan vote of 232-197. 10 Republicans joined Democrats in voting in favor of impeachment, making Trump the first president ever in U.S. history to be impeached twice. pic.twitter.com/w8ckNmdlOs