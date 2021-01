Ιδρυτής Twitter: «Σωστός μεν αλλά… ο αποκλεισμός Τραμπ»

Ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Twitter Inc, Τζακ Ντόρσι, με μπαράζ αναρτήσεων στον προσωπικό του λογαριασμό, έκρινε ότι η απόφαση να απαγορευτεί η πρόσβαση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης ήταν μεν «η σωστή» , αλλά σήμανε και μια «αποτυχία». Η ουσία των αναρτήσεων του είναι ότι ο προβληματισμός εστιάζεται στο ποιος αποφασιζει κάθε φορά τι πρέπει και τι δεν πρέπει να λογοκριθεί.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η απόφαση Τραμπ "δημιούργησε προηγούμενο", που ομολόγησε πως του φαίνεται "επικίνδυνο" ως προς την εξουσία που κρατούν στα χέρια τους μεγάλες εταιρείες.

Επρόκειτο για "αποτυχία από μέρους μας να κάνουμε υγιή συζήτηση", ανέφερε o δημιουργός του Twitter σε μακροσκελές νήμα αναρτήσεων του, με το οποίο εκφράστηκε για πρώτη φορά δημόσια για την αναστολή επ’ αόριστον της πρόσβασης του απερχόμενου προέδρου στην υπηρεσία επειδή κρίθηκε ότι υποκίνησε την εισβολή στο Καπιτώλιο και ενεθάρρυνε τη βία.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?