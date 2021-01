ECDC: Ήπειρος, Ιόνιο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι μόνες «πράσινες» περιοχές στην Ευρώπη

Τα θετικά επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων ημερών στην Ελλάδα αποτυπώνει ο χάρτης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC).

Στο χάρτη που αφορά το συνδυαστικό δείκτη τεστ, νέων κρουσμάτων και δείκτη θετικότητας για την περίοδο από 1 έως 14 Ιανουαρίου, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει περιοχές της στο «πράσινο» και το μεγαλύτερο μέρος της είναι στο «κίτρινο», όταν η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών παραμένει στο «κόκκινο». Συγκεκριμένα, στο «πράσινο» βρίσκονται περιοχές της Ηπείρου, τα νησιά του Ιονίου και των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα.

