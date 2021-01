Νέα Υόρκη: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπεσε από γέφυρα – Συγκλονιστικές εικόνες (Photos/Video)

Το τροχαίο συνέβη σε λεωφορείο του Μπρονξ, το οποίο ήταν γεμάτο επιβάτες και εκτελούσε τοπικό δρομολόγιο.

Κάποια στιγμή και ενώ διέσχιζε μια ψηλή γέφυρα 15 μέτρων ο οδηγός για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το όχημα με τους τρομοκρατημένους επιβάτες να χτυπήσει στο στηθαίο να το σπάσει και να κρεμαστεί επάνω από τη γέφυρα.

At least nine people have suffered non-life threatening injuries after a bus fell 15m (49ft) off a bridge and into an underpass in the Bronx, New York.



