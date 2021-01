Κορωνοϊός: «Μας έλεγαν να κρύβουμε τη μεταδοτικότητα» - Αποκαλύψεις γιατρών της Ουχάν (Video)

Καθώς ο πλανήτης έχει ήδη μπει στο δεύτερο χρόνο της πανδημίας του κορωνοϊού, σοκ προκαλούν αποκαλύψεις γιατρών από την Ουχάν το «σημείο μηδέν» εμφάνισης του SARS-CoV-2, οι οποίες περιγράφουν απόπειρα συγκάλυψης του κινδύνου της πανδημίας από τις αρχές.

Μέσα από μυστικές συνεντεύξεις σε πολίτες, οι οποίες θα μεταδωθούν σε ντοκιμαντέρ του ITV με τίτλο «Outbreak: The Virus That Shook The World», οι Κινέζοι γιατροί δηλώνουν ότι οι Αρχές τους υποχρέωναν να κρύβουν στοιχεία για τον κορωνοϊό και για άλλα στοιχεία σχετικά με την πανδημία.

«Μας είπαν να μη μιλήσουμε»

«Στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου, ο συγγενής γνωστού μου πέθανε από αυτόν τον ιό. [...] Πολλοί από αυτούς που ζούσαν μαζί του μολύνθηκαν επίσης, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που γνωρίζω», λέει ένας από τους μάρτυρες.

Ένας άλλος ξεκαθαρίζει ότι «όλοι πιστεύαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γνωρίζαμε ότι αυτός ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά όταν παραβρεθήκαμε σε μια σύσκεψη στο νοσοκομείο, μας είπαν να μη μιλήσουμε».

Ο ίδιος γιατρός δηλώνει ακόμη πως οι Αρχές της επαρχίας της Ουχάν, έδωσαν ρητή εντολή στα νοσοκομεία και τις διοικήσεις τους, να αποκρύψουν τα γεγονότα την περίοδο εκείνη. Αναφέρουν ακόμη πως «οι Αρχές γνώριζαν ότι οι εορτασμοί για το νέο έτος θα επιτάχυναν την εξάπλωση του ιού», αλλά δεν έκαναν τίποτα γιατί ήθελαν να «παρουσιάσουν μια αρμονική και ευημερούσα κοινωνία».

Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου, όταν η ΠΟΥ εξέδωσε την πρώτη του έκθεση για την κατάσταση, ο ιός είχε μολύνει τουλάχιστον 278 άτομα στην Κίνα και εξαπλώθηκε σε τρεις άλλες χώρες. Παρότι τα στοιχεία του ντοκιμαντέρ αποδεικνύουν ότι η επιδημία ήταν ενεργή μεταξύ 5 και 17 Ιανουαρίου, η Κίνα δεν είχε ανακοινώσει κανένα κρούσμα για αυτές τις 12 ημέρες.

Τα λάθη της Βρετανίας

Επίσης, λοιμωξιολόγος από την Ταϊβάν που μετέβη στην Κίνα για να μελετήσει την διαμορφούμενη κατάσταση σημείωσε ότι «όταν έφθασε στην Ουχάν, όλα έγιναν πιο δύσκολα, καθώς «στην επίσημη ενημέρωση λάβαμε πολύ περιορισμένες απαντήσεις. Μας είπαν πως δεν μπορεί να αποκλειστεί η περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Από την πλευρά του, ο Βρετανός γενετιστής Sir Πολ Νερς, περιγράφει την πανδημία σαν μια τεράστια «δασική πυρκαγιά». «Αυτό που θα χρειαζόταν δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια για να εξαπλωθεί πριν από μερικές εκατοντάδες χρόνια, σήμερα μπορεί να εξαπλωθεί σε 24 ώρες», τονίζει.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει επίσης πώς τα προβλήματα με την ανίχνευση μολύνσεων και επαφών τους στη Βρετανία, και η πρόωρη άρση των περιορισμών προκάλεσαν την αύξηση των λοιμώξεων, καθώς μια ημέρα μετά την κήρυξη της παγκόσμιας πανδημίας, η Βρετανία σταμάτησε να προσπαθεί να ιχνηλατήσει την πανδημία, αλλά επικεντρώθηκε σε 1.500 συγκεκριμένα κρούσματα σε νοσοκομεία της χώρας.

Η κινεζική κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει όσα παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, αλλά το Πεκίνο έχει απορρίψει επανειλημμένα τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης και είπε ότι παρείχε έγκαιρες πληροφορίες, γύρω από τα γεγονότα στο εσωτερικό της.