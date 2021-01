Κορωνοϊός: Τι είναι η «γλώσσα Covid» - Τα σημάδια στο στόμα (Photo)

Το σώμα σας μπορεί να σας πει πολλά για την υγεία σας, ειδικά όταν πρόκειται για τον κορωνοϊό, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει πολλά διαφορετικά μέρη του οργανισμού.

Ο κορωνοϊός μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα στα μάτια, στα πόδια, στα χέρια, ακόμη και στο στόμα σας. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, παρατηρώντας το στόμα σας μπορεί να ανακαλύψετε ότι έχετε μολυνθεί από τον ιό.

Σύμφωνα με ειδικούς, εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα τέσσερα συμπτώματα στο στόμα σας, μπορεί να έχετε COVID-19.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK