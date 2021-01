«Επικράτησε η Δημοκρατία»: Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ - live

Ο Τζο Μπάιντεν ανέλαβε τα καθήκοντά του ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, σε μια ιστορική και ασυνήθιστη ημέρα, λόγω των πολύ αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας, μετά την εισβολή οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο πριν από δύο εβδομάδες και η οποία κορυφώθηκε με την ορκωμοσία του στην Ουάσινγκτον.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρός Κάμαλα Χάρις έφτασαν νωρίτερα στο Καπιτώλιο για την τελετή της ορκωμοσίας τους. Η σταρ της ποπ Lady Gaga έψαλλε τον εθνικό ύμνο και η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε προς τιμή του νέου προέδρου.

WATCH: Lady Gaga sings the national anthem at the Inauguration of Joe Biden and Kamala Harris. pic.twitter.com/48D8CJ34TJ — NBC News (@NBCNews) January 20, 2021

Ο Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις ορκίστηκαν από τον επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου μία ώρα αργότερα και στη συνέχεια ο νέος πρόεδρος εκφώνησε την πρώτη ομιλία του στην οποία παρουσίασε το όραμά του «για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την ανοικοδόμηση, την ένωση και την επούλωση του έθνους» σε μια ενωτική ομιλία.

Ημέρα δημοκρατίας

Αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, ο Μπάιντεν είπε, «Αυτή είναι η ημέρα της Αμερικής. Αυτή είναι η ημέρα της δημοκρατίας.»

BREAKING: Pres. Biden signs Inauguration Day proclamations including nominations to cabinet positions and sub-cabinet positions.#InaugurationDayhttps://t.co/bKE9RTBadp pic.twitter.com/ds6ODxrllE — Good Morning America (@GMA) January 20, 2021

Ο νέος πρόεδρος αναφέρθηκε στη βίαιη επίθεση στο Καπιτώλιο πριν από δύο εβδομάδες, λέγοντας ότι υπογράμμισε την αξία της αμερικανικής δημοκρατίας.

«Μάθαμε ξανά ότι η δημοκρατία είναι πολύτιμη», δήλωσε ο πρόεδρος. «Και αυτήν την ώρα, φίλοι μου, η δημοκρατία έχει επικρατήσει.»

Pres. Joe Biden: "We can see each other not as adversaries but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature."



"Without unity, there is no peace." https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/b7RRZLDrGa — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι το έθνος «πρέπει να αντιμετωπίσει» την «λευκή υπεροχή». «Το όνειρο της δικαιοσύνης για όλους δεν θα αναβληθεί», δήλωσε ο πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν κάλεσε επίσης το έθνος να ενοποιηθεί μετά από τέσσερα χρόνια διχαστικής προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτή είναι η ιστορική μας στιγμή, στιγμή κρίσης και πρόκλησης και ενότητας, είναι η πορεία προς τα εμπρός», δήλωσε ο πρόεδρος.

Pres. Joe Biden: "We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends: democracy has prevailed!" https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/AhHrSRgqKm — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Ο Τζο Μπάιντεν υποστήριξε ότι η ενότητα είναι ο μόνος δρόμος για τη χώρα.

«Ξέρω ότι το να μιλάμε για ενότητα μπορεί να ακούγεται σε κάποιους σαν μια ανόητη φαντασία αυτές τις μέρες. Ξέρω ότι αυτά που μας χωρίζουν είναι βαθιά και είναι πραγματικά. Γνωρίζω επίσης ότι δεν είναι καινούργια», δήλωσε ο πρόεδρος στην εναρκτήρια ομιλία του. «Η ενότητα είναι η πορεία προς τα εμπρός.»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος επεσήμανε ότι η Καμάλα Χάρις ορκίστηκε ως αντιπρόεδρος ως ένδειξη για το πόσο θετική αλλαγή μπορεί να επιτύχει το έθνος.

«Μην μου πειτε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν», είπε ο Μπάιντεν.

Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε αφιχθεί στο Καπιτώλιο και ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

WATCH: VP-elect Harris and former President Obama bump fists as Harris arrives for the #Inauguration. pic.twitter.com/3qn1toCBnY — NBC News (@NBCNews) January 20, 2021

Το παρόν έδωσαν και οι πρώην πρόεδροι, Κλίντον, Μπους και Ομπάμα.

Secretary Clinton gives us a wave as she and former President Bill Clinton walk into the Capitol. #InaugurationDay pic.twitter.com/rgAuVqihRv — Mariam Khan (@MKhan47) January 20, 2021

Former President George W. Bush and former FLOTUS Laura Bush have arrived for Joe Biden’s inauguration. He gave us a quick wave as he walked into the Capitol building. pic.twitter.com/GcFOCNNEhL — Mariam Khan (@MKhan47) January 20, 2021

Barack and Michelle Obama arrive at the U.S. Capitol for Joe Biden's inauguration. pic.twitter.com/8v9JbL3UAr — The Recount (@therecount) January 20, 2021

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν έγραψε νωρίτερα στο Twitter ότι μια "καινούρια ημέρα" ανατέλλει στην Αμερική.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος και η σύζυγός του Τζιλ είχαν περάσει τη νύχτα στο Μπλερ Χάουζ, την επίσημη κατοικία των ξένων προσκεκλημένων της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Λευκό Οίκο, στην άκρη της Πλατείας Λαφαγιέτ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Γερμανίας, πρωθυπουργοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι πολλών χωρών χαιρέτισαν τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντας την «ανυπομονησία» τους να συνεργαστούν με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Θα επιστρέψουμε, λέει ο Τραμπ

Τις τελευταίες στιγμές της προεδρίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τα «τέσσερα καταπληκτικά χρόνια» που πέρασε τον Λευκό Οίκο, κατά την διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Βάση Αντριους.

«Θα επιστρέψω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», είπε απευθυνόμενος στους οπαδούς του που είχαν συγκεντρωθεί για να παρευρεθούν στην αποχαιρετιστήρια τελετή στην Βάση Αντριους.

At 1105 AM POTUS and FLOTUS walked down steps of Air Force One for last time. Family followed. He waved but did not take questions. Motorcade is slowly inching away. pic.twitter.com/4BtujXqz7Y — Josh Dawsey (@jdawsey1) January 20, 2021

Παρόντα, τα μέλη της οικογένειάς του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε στην συνέχεια για το τελευταίο του ταξίδι με το Air Force One, που τον μεταφέρει στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στην Φλόριντα.

US President #Trump leaves White House for the final time, skipping Biden inauguration pic.twitter.com/32WPnF7FBg — AFP Photo (@AFPphoto) January 20, 2021

Νωρίτερα, ο Τζο Μπάιντεν παρακολούθησε τη λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ματθαίου του Ευαγγελιστή, του προστάτη των δημοσίων λειτουργών. Στην τελετή είχαν προσκληθεί όλα τα ηγετικά στελέχη και των δύο κομμάτων στο Κογκρέσο: Tους Δημοκρατικούς Νάνσι Πελόζι και Τσακ Σούμερ και τους Ρεπουμπλικάνους Κέβιν ΜακΚάρθι και Μιτς Μακόνελ. Η λειτουργία αυτή «είναι ένα σημαντικό μέρος του σεβασμού στην παράδοση», εξήγησε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, στενός σύμμαχος του Μπάιντεν, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Κατάθεση στεφάνων στο Άρλινγκτον

Ο Μπάιντεν μεταβαίνει στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, κοντά στην Ουάσινγκτον, για να καταθέσει στεφάνι στον τάφο του Αγνώστου Στρατιώτη. Θα τον συνοδεύουν οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Ου. Μπους και Μπιλ Κλίντον, μαζί με τις συζύγους τους. Στη συνέχεια θα επιστρέψει με την αυτοκινητοπομπή του στην Ουάσινγκτον. Θα μπει όμως στον Λευκό Οίκο πεζός, με στρατιωτική συνοδεία. Εκεί αναμένεται ότι θα υπογράψει αργότερα τα πρώτα προεδρικά διατάγματα της θητείας του.

Πάντως, η ανησυχία των αρχών που προκάλεσε η εισβολή εξαγριωμένων οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου έχει οδηγήσει στη λήψη σκληρών μέτρων ασφαλείας διά παν ενδεχόμενον. Ο Διοικητής της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ήδη 25.000 Εθνοφρουροί, «εκπαιδευμένοι και έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο», έχουν αναπτυχθεί στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο εσωτερικής απειλής, μετά και τους ελέγχους που διεξάγει το FBI. Σημειώνεται πως δύο μέλη της Εθνοφρουράς απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά που τους είχαν ανατεθεί ενόψει της ορκωμοσίας, μετά τον έλεγχο για διασυνδέσεις μελών των υπηρεσιών ασφαλείας με εξτρεμιστικά κινήματα.

Ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις θα απευθυνθούν στο έθνος σε μια ειδική τηλεοπτική εκπομπή με παρουσιαστή τον ηθοποιό Τομ Χανκς, η οποία θα ξεκινήσει στις 20.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από όλα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Στο σόου, που τιτλοφορείται «Γιορτάζουμε την Αμερική», θα εμφανιστούν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι Τζον Μπον Τζόβι, Φου Φάιτερς, Τζον Λέτζεντ, Ντέμι Λοβάτο, Μπρους Σπρίνγκστιν, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και άλλοι.

Λίγες ώρες πριν αναλάβει την ηγεσία μιας χώρας σε κρίση, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις τίμησαν τους σχεδόν 400.000 Αμερικανούς που έχασαν τη ζωή τους από την Covid-19 σε μια τελετή στην Ουάσινγκτον.