Τζο Μπάιντεν: Θα είμαι πρόεδρος όλων (Video)

Μήνυμα ενότητας και περιόδου γιατρειάς από την περίοδο που προηγήθηκε έστειλε ο Τζο Μπάιντεν στην πρώτη του ομιλία ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγα λεπτά μετά την ορκωμοσία του από τον Αρχιδικαστή Ρόμπερτς.

«Η ενότητα είναι το κλειδί. Θα πολεμήσω για όλους. Είτε με ψήφισαν, είτε όχι. Θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς. Όλα μπορούν να καλυτερεύσουν. Με ενότητα και αλήθεια, όλα θα πάνε καλύτερα. Όλα μπορούν να αλλάξουν», ήταν το κεντρικό νόημα της ομιλίας Μπάιντεν η οποία ήταν συγκινησιακά φορτισμένη.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι «στόχος μου είναι να ενώσουμε το λαό μας. Σας το ζητώ από όλους. Να αντιμετωπίσουμε μαζί τους εχθρούς. Την ανομία, τις ασθένειες, το μίσος. Μπορούμε να αλλάξουμε μαζί αυτή τη χώρα. Να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη. Η ενότητα είναι η λύση. Έτσι μόνο μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και τα προβλήματα. Μαζί θα ξεπεράσουμε το ρατσισμό και το μίσος».

