«Καλώς ήλθατε πίσω»: Το όλο νόημα tweet του Μακρόν για Μπάιντεν-Χάρις

Από την βροχή των συγχαρητηρίων που ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η 48η αντιπρόεδρος, Καμάλα Χάρις, δέχονται από ηγέτες του κόσμου, την πιο μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση του Γάλλου προέδρου.

Συγκεκριμένα, ο Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στο Τwitter για την ορκωμοσία των νέων ηγετών των ΗΠΑ, έγραψε: «Προς τον Τζο Μπαιντεν και την Καμάλα Χάρις. Ευχές για αυτή την τόσο σημαντική ημέρα για τον Αμερικανικό Λαό.

Είμαστε όλοι μαζί. Θα είμαστε δυνατότεροι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του καιρού μας. Δυνατότεροι για να χτίσουμε το μέλλον μας. Δυνατότεροι για να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας. Καλώς ορίσατε πίσω στην Συμφωνία του Παρισιού».

To @JoeBiden and @KamalaHarris.

Best wishes on this most significant day for the American people!

We are together.

We will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger to protect our planet. Welcome back to the Paris Agreement!