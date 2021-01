Ορκωμοσία Μπάιντεν: Αποθεωτικά πρωτοσέλιδα του διεθνή Τύπου - «Η δημοκρατία επικράτησε»

Στην πρώτη ομιλία του νέου πλανητάρχη Τζο Μπάιντεν και στην φράση του ότι «η Δημοκρατία νίκησε» επικεντρώνουν τα περισσότερα πρωτοσέλιδα του αμερικανικού αλλά και διεθνή Τύπου.

Ανάμεσα σε αρκετούς άλλους τίτλους, ο Guardian κυκλοφορεί με τον τίτλο: «Η Δημοκρατία επικράτησε» και μια αφίσα στην πρώτη του σελίδα, όπου απεικονίζεται ο Τζο Μπάιντεν κατά την διάρκεια της ομιλία του στο Καπιτώλιο.

Guardian front page, Thursday 21 January 2021: "Democracy has prevailed" pic.twitter.com/QJpP3fDRM4 — The Guardian (@guardian) January 20, 2021

Και οι New York Times επιλέγουν το ίδιο μήνυμα προσθέτοντας το σχόλιο ότι «Ο Μπάιντεν ορκίζεται να ενώσει ξανά το έθνος». Παράλληλα, στο πρωτοσέλιδο υπάρχει και μια φωτογραφία όπου ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ αγκαλιάζει την σύζυγό του, Τζιλ.

The front page of The New York Times for Jan. 21, 2021. pic.twitter.com/BgJlU0BEvh — The New York Times (@nytimes) January 21, 2021

Οι Financial Times «υποδέχονται τον Τζο Μπάιντεν με μια τεράστια φωτογραφία του και τον ίδιο τίτλο και πάλι: «Επικράτησε η δημοκρατία».

The front page of tomorrow's FT pic.twitter.com/ilIO30zkpB — Matthew Garrahan (@MattGarrahan) January 20, 2021

Το πρωτοσέλιδο του Scotsman αναγράφει ένα μεγαλύτερο κομμάτι της ομιλίας του. «Η δημοκρατία είναι πολύτιμη. Η δημοκρατία είναι εύθραυστη. Αυτήν την ώρα, φίλοι μου, επικράτησε η δημοκρατία».

«Μπάιντεν:«Η ενότητα είναι το μονοπάτι», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της Washington Post, με μια φωτογραφία του 46ου προέδρου των ΗΠΑ την ώρα της ορκωμοσίας του.

The front page of Thursday's Washington Post. pic.twitter.com/7o1exVi5g3 — The Washington Post (@washingtonpost) January 21, 2021

«Τερματισμός του αστικού πολέμου» είναι ο τίτλος του Telegraph ενώ οι Times σημειώνουν από την πλευρά τους: «Χρόνος για ενότητα».

The front page of tomorrow's Daily Telegraph:



'End this uncivil war'#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/ujic6aTsZr — The Telegraph (@Telegraph) January 20, 2021

Η Mail χαιρετίζει μια «νέα αυγή για την Αμερική» με φωτογραφία του Τραμπ που αναχωρεί από την Ουάσινγκτον και τον Μπάιντεν να αγκαλιάζει τη σύζυγό του.

Το Express επικεντρώνει στην σχέση του νέου προέδρου με τον Μπόρις Τζόνσον και έχει κύριο τίτλο του: «Μεγάλη στιγμή για τις ΗΠΑ και τη Βρετανία».

EXPRESS : Big moment for US and Britain #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/5vukiu39I7 — Neil Henderson (@hendopolis) January 20, 2021

Η Metro επιλέγει να χρησιμοποιήσει τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του με τον τίτλο: «Τώρα κάνε πάλι την Αμερική υπέροχη».

Στην Ευρώπη, η El Mundo στην Ισπανία κυκλοφορεί μς μια φωτογραφία του Μπάιντεν και τίτλο: «Τζο Μπάιντεν:Έχουμε πολλά να θεραπεύσουμε».

Η γερμανική Bild, η μεγαλύτερη εφημερίδα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη, έχει τον τίτλο «Comeback für Amerika», ενώ η Suddeutsche Zeitung αναφέρει με το «Νέα εποχή στην Αμερική».

Τέλος, η South China Morning Post έχει τίτλο: «Ο κόσμος ξυπνά με έναν νέο αμερικανό ηγέτη».