Stardust: Η πρώην σύζυγος του David Bowie χαρακτηρίζει την ταινία «απόλυτο χάσιμο χρόνου»

Η πρώην σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, Άντζι επέκρινε τη νέα βιογραφική ταινία για τον εκλιπόντα θρύλο της ροκ, «Stardust», αποκαλώντας την «απόλυτο χάσιμο χρόνου».

Σε νέα συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Mirror», η Άντζι Μπόουι, που ήταν παντρεμένη με τον Ντέιβιντ Μπόουι μεταξύ 1970 και 1980, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την ταινία και είπε: «Ο Ντέιβιντ δεν θα την παρακολουθούσε ποτέ».

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Τζόνι Φλιν ως o τραγουδιστής του «Starman» το 1971 καθώς ταξιδεύει στις ΗΠΑ για περιοδεία. Δυστυχώς, έχει πρόβλημα θεώρησης βίζας που σημαίνει ότι δεν μπορεί να δώσει συναυλίες και κάνει ένα οδικό ταξίδι με τον Αμερικανό υπεύθυνο για τις δημόσιες σχέσεις του, Ρον Όμπερμαν.

«Θα έπρεπε να έχει τίτλο The story of Ron Oberman Whingeing and Whining (H ιστορία του Ρον Όμπερμαν να γκρινιάζει και να κλαψουρίζει)» είπε η Άντζι Μπόουι προσθέτοντας: «Ήταν βαρετή. Δεν τη βρήκα καθόλου διασκεδαστική. Είναι πιο ανιαρή και από ντοκιμαντέρ με ένα αστέρι. Ήταν πολύ ουδέτερη και αδιάφορη και χωρίς τη μουσική, δεν υπάρχει τίποτα».

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι στην ταινία «Stardust» δεν ακούγεται η μουσική του καλλιτέχνη, συνέχισε: «Οι μόνοι που θα το παρακολουθούσαν είναι άνθρωποι που έχουν εμμονή με τις διασημότητες. Ο Μπόουι ήταν μουσικός. Και πού ήταν η μουσική;».

Η Άντζι Μπόουι σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν αρκετές ανακρίβειες στην ταινία, συμπεριλαμβανομένου ενός διαπληκτισμού μεταξύ της ίδιας και του τραγουδιστή όταν επέστρεψε στο Λονδίνο αφού προσπάθησε να επιτύχει στις ΗΠΑ.

«Δεν ήταν καθόλου έτσι » είπε. «Ο γάμος μας δεν βρισκόταν σε κρίσιμο σημείο. Αυτό ήρθε πολύ αργότερα. Δεν ανησυχούσα για τίποτα, ήμουν σε πολύ καλή διάθεση. Περνούσα υπέροχα στο Λονδίνο. Δεν τον καλούσα 24 ώρες την ημέρα.

«Ο χαρακτήρας που με υποδύεται λέει ότι ήθελα ο Ντέιβιντ και εγώ να είμαστε βασιλιάς και βασίλισσα, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια» εξήγησε.

«Ήθελα η καριέρα του Ντέιβιντ να είναι απίστευτη και μετά ήθελα να ακολουθήσω τα όνειρα μου για σκηνοθεσία και υποκριτική. Δεν ήθελα να γίνω βασίλισσα» ανέφερε η Άντζι Μπόουι.

