Πολλαπλές εκρήξεις κάτω από το έδαφος στο Νότιο Ντέβον

Οι πολλαπλές εκρήξεις και οι δονήσεις στο έδαφος ανάγκασαν 25 άτομα να εκκενώσουν τα σπίτια τους, σε περιοχή του Νότιου Ντέβον, στη Βρετανία.

Κάτοικοι ανέφεραν «πολλαπλές εκρήξεις κάτω από το έδαφος», λέει η αστυνομία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο στην πόλη Kingsbridge του Νότιου Ντέβον, όπου οι κάτοικοι εκκένωσαν τα σπίτια τους μετά από δονήσεις του εδάφους.

Η πυροσβεστική υπηρεσία «ερευνά επί του παρόντος μικρή υπόγεια πυρκαγιά που περιλαμβάνει καλώδιο ισχύος χαμηλής τάσης».

Οι κάτοικοι επιτρέπεται τώρα να επιστρέψουν στα σπίτια τους και το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως σημαντικό περιστατικό.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης είπε: «Το περιστατικό στην οδό Church Street, στο Kingsbridge, δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως σημαντικό. Η αιτία του έχει επιβεβαιωθεί ως απομονωμένο καλώδιο χαμηλής τάσης και δεν σχετίζεται με αέριο. Ένα άτομο δέχθηκε ιατρική περίθαλψη για εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα στο σημείο, αλλά δεν χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη. Επιτρέπεται στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Just been in attendance at an incident in Church Street, Kingsbridge. Multi-agency response. Western Power currently investigating small underground fire involving low voltage power cable. Incident currently scaling down. @DSFireUpdates #JESIP pic.twitter.com/xSb5g9ZOeq

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης είχε δηλώσει:

«Η αστυνομία δέχθηκε κλήσεις στις 11.50 π.μ. για αναφορές πιθανών εκρήξεων από ύποπτη διαρροή αερίου ή ηλεκτρικής τάσης που προήλθε από το δρόμο στο Church Street, Kingsbridge. Η Church Street έχει κλείσει και περίπου 25 άτομα εκκένωσαν την περιοχή και οργανώνεται προσωρινό καταφύγιο. Η φωτιά, η αστυνομία και οι μηχανικοί από εταιρείες φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκονται στο σημείο. Οι πολίτες να αποφύγουν την περιοχή».

Fire, police and engineers are on the scene in Kingsbridge. All residents have been evacuated. Witnesses say there were a number of tremors. More to come ⁦@BBCSpotlight⁩ pic.twitter.com/uG2l9MYGsn