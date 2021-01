Μάσκες για κορωνοϊό: Ποιες πρέπει να αποφεύγονται λόγω της μετάλλαξης

Επίσημη σύσταση υπέρ της χρήσης χειρουργικών μασκών και όχι υφασμάτινων έκαναν οι υγειονομικές αρχές στη Γαλλία.

Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ, ο υπουργός Υγείας της χώρας, Ολιβιέ Βεράν, υποστήριξε ότι οι υφασμάτινες και, κυρίως, οι χειροποίητες μάσκες, παρέχουν μειωμένη προστασία έναντι των νέων μεταλλάξων του κορωνοϊού: της βρετανικής και της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης.

Ειδικά, το βρετανικό στέλεχος αναμένεται να εξαπλωθεί ραγδαία στη γαλλική επικράτεια τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τους επικεφαλής γαλλικών νοσοκομείων, οδηγώντας πιθανώς σε ένα τρίτο εθνικό lockdown.

Ήδη στη Γαλλία έχει τεθεί το μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας από τις έξι το απόγευμα, ωστόσο δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των θυμάτων και των κρουσμάτων.

Στη Γαλλία, όπου ο απολογισμός της πανδημίας του κορωνοϊού αγγίζει τους 72.000 νεκρούς, ο αριθμός των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 ξεπέρασε ξανά χθες το όριο των 20.000.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της χώρας, μόνο τρεις τύποι μάσκας θα πρέπει να φοριούνται σε δημόσιους χώρους, ακόμη και αν θα είναι δύσκολο να διασφαλιστεί στην πράξη ότι τηρείται αυτή η οδηγία:

Οι χειρουργικές μάσκες, οι μάσκες ειδικού τύπου «FFP2» και οι βιομηχανικές μάσκες προσώπου, όπως αναφέρει το γαλλικό δίκτυο RTL, παρέχουν τη μεγαλύτερη προστασία έναντι των νέων μεταλλάξεων του κορωνοϊού.

Double masking.#AFPGraphics compares different ways of wearing masks to maximise protection against the coronavirus pic.twitter.com/yB4meh73MR