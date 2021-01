Κορωνοϊός: Ενδείξεις ότι η «μετάλλαξη του Λονδίνου» είναι πιο θανατηφόρα - Επιβεβαιώνει η βρετανική κυβέρνηση

Η παραλλαγή του νέου κορωνοϊού που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Βρετανία ενδέχεται να συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου των ασθενών, όμως τα δεδομένα μέχρι στιγμής είναι περιορισμένα, σύμφωνα με μια επιστημονική, συμβουλευτική ομάδα της βρετανικής κυβέρνησης.

Την πληροφορία αυτή ανέφερε μέσω του Twitter ο πολιτικός συντάκτης του ITV, Ρόμπερτ Πέστον.

Μολονότι η νέα παραλλαγή είναι πιο μεταδοτική, ο επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας και άλλοι επιστημονικοί σύμβουλοι δήλωναν ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είναι και πιο φονική ή ότι προκαλεί πιο σοβαρά συμπτώματα. Σύμφωνα με τον Πέστον, η συμβουλευτική ομάδα Nervtag (Συμβουλευτική Ομάδα για τις Απειλές από Νέους και Αναδυόμενους Ιούς του Αναπνευστικού) έχει πλέον συμπεράνει ότι «μπορεί να είναι ελαφρώς πιο φονική από το προϋπάρχον στέλεχος».

Ο δημοσιογράφος επικαλείται μια δήλωση του Νιλ Φέργκιουσον, ο οποίος είναι καθηγητής στο Ιμπίριαλ Κόλετζ και μέλος της Nervtag. «Είναι μια ρεαλιστική πιθανότητα η νέα βρετανική παραλλαγή να αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου, όμως υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα», φέρεται να είπε ο καθηγητής.

Η δήλωση την οποία επικαλείται ο Πέστον αναφερόταν σε αυξημένο κίνδυνο θανάτου κατά 1,3 φορές από τη νέα παραλλαγή. Ένα από τα προβλήματα που καθιστούν επιφυλακτικούς τους επιστήμονες, σύμφωνα με τον Φέργκιουσον, είναι ότι «γνωρίζουμε με ποιο στέλεχος του ιού είχαν μολυνθεί οι άνθρωποι μόνο για το 8% των θανάτων», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν επίσης και άλλα κενά στα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε απόψε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η νέα παραλλαγή του κορωνοϊού που εντοπίστηκε πέρσι στη χώρα ενδέχεται να συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου για τους ασθενείς.

«Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι, πέραν του ότι εξαπλώνεται πιο γρήγορα, φαίνεται τώρα ότι υπάρχουν κάποιες αποδείξεις ότι η νέα παραλλαγή –η παραλλαγή που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία– ενδέχεται να συνδέεται με υψηλότερη θνησιμότητα», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πάντως ότι με βάση όλες τις υπάρχουσες ενδείξεις και τα δύο εμβόλια που χρησιμοποιούνται στη χώρα παραμένουν αποτελεσματικά τόσο για την παλιά όσο και για τη νέα παραλλαγή.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι προσβλήθηκαν από τη λεγόμενη «βρετανική παραλλαγή» της Covid-19 έχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης Πάτρικ Βάλανς.

«Σε σύγκριση με τον παλιό ιό», φαίνεται ότι υπάρχει «αυξημένος κίνδυνος για εκείνους που έχουν τη νέα παραλλαγή», είπε ο Βάλανς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Αν πάρουμε (…) έναν άνδρα γύρω στα 60, κατά μέσο όρο ο κίνδυνος είναι ότι για κάθε 1.000 ανθρώπους (σ.σ. αυτής της ηλικιακής ομάδας) που θα προσβληθούν, περίπου οι 10 αναμένεται ότι, δυστυχώς, θα πεθάνουν από τον ιό. Με τη νέα παραλλαγή, από τους 1.000 μολυσμένους ανθρώπους, ενδέχεται να πεθάνουν γύρω στους 13 ή 14», εξήγησε.

