Χιλή - σεισμός: Συγγνώμη ζήτησαν οι Αρχές για το SMS που προκάλεσε πανικό

Οι Αρχές της Χιλής ήραν, μερικές ώρες αφού την εξέδωσαν, την προειδοποίηση για την απειλή να χτυπήσει τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε χθες βράδυ σε θαλάσσια περιοχή στην Ανταρκτική, κοντά στη στρατιωτική βάση Εδουάρδο Φρέι Μοντάλβα, διαβεβαίωσαν πως δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές ως τώρα, ενώ ζήτησαν συγγνώμη για το μήνυμα το οποίο εστάλη στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών και τους καλούσε να απομακρυνθούν αμέσως από τις ακτές.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (ONEMI) «ακυρώνει την εντολή απομάκρυνσης εξαιτίας κινδύνου να χτυπήσει τσουνάμι τους παραθαλάσσιους τομείς της περιοχής της Ανταρκτικής», ανέφερε η ίδια μέσω Twitter.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 20:36 (τοπική ώρα· 01:36 ώρα Ελλάδας) στη θάλασσα, περίπου 210 χιλιόμετρα ανατολικά από τη βάση αυτή, σε σχετικά μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ONEMI, η οποία αναθεώρησε την εκτίμησή της για την ισχύ της δόνησης, από τους 7 στους 7,1 βαθμούς.

Εξαιτίας του σεισμού, 80 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη Βάση Εδουάρδο Φρέι Μοντάλβα, όπως και συνολικά 81 στελέχη του προσωπικού σε άλλες τρεις στρατιωτικές βάσεις (Ο’ Χίγκινς, Φίλντες, Πρατ).

