Βίντεο-σοκ από τις ΗΠΑ: Περιπολικό πέφτει πάνω σε διαδηλωτές, πατάει πολίτες (Σκληρές εικόνες)

Σοκ προκαλούν για ακόμη μία φορά οι εικόνες αστυνομικής βίας που έρχονται από τις ΗΠΑ.

Το νέο περιστατικό καταγράφηκε στην Τακόμα της Ουάσινγκτον, οπού περιπολικό έπεσε πάνω σε πλήθος, περνώντας πάνω από τουλάχιστον έναν άνθρωπο.

WARNING: STRONG LANGUAGE - A police vehicle in Tacoma, Washington, plowed through a crowd after responding to street racers in the city, as seen in a video obtained by @Reuters pic.twitter.com/MSX5r5s5D8