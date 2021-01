Προειδοποίηση και «άνοιγμα» Σι Τζινπίνγκ στον Μπάιντεν

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε σήμερα εναντίον ενός «νέου ψυχρού πολέμου» ο οποίος δεν μπορεί να οδηγήσει παρά «σ' ένα αδιέξοδο», απευθυνόμενος μέσω βίντεο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Σι τάχθηκε υπέρ των πολυμερών σχέσεων και της παγκοσμιοποίησης, όπως είχε ήδη κάνει ενώπιον του ίδιου φόρουμ πριν από τέσσερα χρόνια, λίγο πριν ανέβει στην εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λιγότερο από μια εβδομάδα μετά την άφιξη του Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, ο ισχυρός άνδρας του Πεκίνου φάνηκε να τον προειδοποιεί εναντίον της συνέχισης της πολιτικής του προκατόχου του, ο οποίος είχε αναγάγει την Κίνα σε υπ' αριθμόν ένα αντίπαλό του, ιδιαίτερα στο εμπόριο και την τεχνολογία.

