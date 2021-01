Πηγές ΥΠΕΞ: Πώς αντιδρά η ΕΕ στην «επίθεση φιλίας» της Τουρκίας

Η Τουρκία υπό το φως των τρεχουσών εξελίξεων ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ κατά το σημερινό διά ζώσης Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα κατά τη συζήτηση, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ και ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας ενημέρωσαν για τις αντίστοιχες επαφές που είχαν με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Κύριο συμπέρασμα από τις επαφές τους, βάσει των ίδιων πηγών, ήταν ότι διαφάνηκε διάθεση από πλευράς Τουρκίας για ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Είναι σ' αυτό το πλαίσιο, προσθέτουν, που η Τουρκία φαίνεται να διέκοψε στην παρούσα φάση τις παραβιάσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, που ξεκίνησαν οι διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα, ενώ η Άγκυρα δείχνει να έχει θετική διάθεση για εμπλοκή της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και για επανέναρξη των συνομιλιών, αναφέροντας ότι «δεν είναι δογματικοί» ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο των συνομιλιών.

Επίσης, σημειώνουν πως από τη συζήτηση προκύπτει μια θετική πρώτη αποτίμηση για τις πρόσφατες δηλώσεις και ενέργειες της Τουρκίας. Όλοι, όμως, όπως επισημαίνεται, τόνισαν ότι η ΕΕ οφείλει να είναι επιφυλακτική και όχι αφελής αναμένοντας όπως η «επίθεση φιλίας» της Άγκυρας συνοδεύεται από συγκεκριμένα βήματα, με συνέχεια, συνέπεια και σε βάθος χρόνου.

Μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης, όπως κάνουν ακόμα γνωστό, εκφράστηκε η εκτίμηση ότι η «νέα» προσέγγιση της Τουρκίας ενδεχομένως να οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες:

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ελληνική πλευρά τόνισε ότι απομένει να γίνουν απτά βήματα ουσιαστικής προόδου σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας, όπως η συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα, το casus belli, η μη συμμόρφωση προς το Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τις δηλώσεις του μετά την συνάντησή του με την υπουργό 'Αμυνας της Γαλλίας Φλοράνς Παρλύ, στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την απόκτηση των 18 Rafale.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στη σημερινή επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία τόνισε ότι η ειλικρίνεια και η ισορροπία είναι προϋποθέσεις που ευνοούν τον διάλογο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, "που είναι και το αντικείμενο αυτών των διερευνητικών" και πρόσθεσε ότι "η θωράκιση της Ελλάδας ποτέ δεν αποτέλεσε κίνδυνο για κάποια άλλη χώρα. Αντιθέτως ήταν πάντα ένας παράγοντας ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή".

First round of exploratory talks between #Turkey and #Greece since 2016 have been completed today. #EastMed.



- Delegations pictured below

- Statement from Turkish side expected soon. pic.twitter.com/OXwNQi3r4S