Ολλανδία: Τρίτη νύχτα ταραχών κατά lockdown, επίκεντρο το Ρότερνταμ (Videos)

Νέες ταραχές για Τρίτη συνεχόμενη μέρα ξέσπασαν στην Ολλανδία με επίκεντρο αυτή τη φορά την πόλη του Ρότερνταμ. Εκτυλίχθηκαν σκηνές βίας ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις, πυρπολήθηκαν οχήματα της αστυνομίας, καταστράφηκαν προσόψεις καταστημάτων.

Λίγες ώρες μετά ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Mark Rutte καταδίκασε τις διήμερες ταραχές κατά του lockdown ως «εγκληματική βία» και δεσμεύτηκε να διατηρήσει μια αμφιλεγόμενη απαγόρευση κυκλοφορίας, που έχει προκαλέσει κύμα οργής και αγανάκτησης ανάμεσα στους πολίτες που βγήκαν ξανά στους δρόμους για άλλη μια νύχτα χάος.

Η αστυνομία αντιμετώπισε ταραχές και εμπρηστικές επιθέσεις και σε άλλες πόλεις της Ολλανδίας, όπως στη Χάγη, το Ντεν Μπός, το Χάρλεμ και αλλού.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Protest and rioting goes into a second night #AvondklokProtest #denhaag #Netherlands



pic.twitter.com/fbE89UqiHw