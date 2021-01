Μαζικά τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Photos)

Μαζικό και δυναμικό ήταν το πανεκπαιδευτικο συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας φοιτητικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες εκπαιδευτικές και μαθητικές οργανώσεις ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ.

Η πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι προς το Σύνταγμα.

Το συλλαλητήριο προγραμματίστηκε στο φόντο της πρόσφατης ανακοίνωσης του Αρχηγού της ΕΛΑΣ για απαγόρευση των συναθροίσεων άνω των 100 ατόμων,

Σε μαζική συμμετοχή στο σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο καλούσαν Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, η ΟΛΜΕ, η Διδασκαλική Ομοσπονδία και ενώσεις γονέων, αντιδρώντας στην απαγόρευση των συναθροίσεων και στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ.

Students defy police ban of gatherings and hold massive protest in Athens against the government’s draft bill for education, which includes the introduction of police in universities, among other changes. #Greece pic.twitter.com/adfVtkZkEX