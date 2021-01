Πολωνία: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά νόμου που απαγορεύει τις αμβλώσεις (pics/vid)

Εκατοντάδες Πολωνοί διαδήλωσαν χθες Πέμπτη στη Βαρσοβία οπλισμένοι με κόκκινη μπογιά, αψηφώντας τους περιορισμούς που ισχύουν λόγω της πανδημίας της covid-19, αφού τέθηκε σε ισχύ ένα διάταγμα το οποίο ουσιαστικά απαγορεύει τις αμβλώσεις.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις της Πολωνίας για δεύτερη συνεχή νύκτα μετά τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Τετάρτη.

People took to the streets in demonstration against a court ruling which effectively bans abortion in Poland. The implementation of the Oct. 2020 ruling, which came into effect on Wed. "Her body, her choice!"#ONEV1#BluePath#FreshVoicesRise #DemVoice1 https://t.co/61HxEOmtHn — Mexi-'Can' Marine (FU TRUMP!) (@Jay_USMC2) January 28, 2021

Το διάταγμα απαγορεύει οποιαδήποτε σκόπιμη διακοπή της κύησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας, ή εφόσον κινδυνεύει η ζωή της μητέρας.

“Συγκεντρωνόμαστε εδώ διότι αυτό το κράτος πιστεύει ότι μπορεί να καταπατήσει την ελευθερία μας”, κατήγγειλε η Μάρτα Λέμπαρτ, μία από τις επικεφαλής της “Απεργίας των Γυναικών” του βασικού κινήματος που διοργανώνει τις κινητοποιήσεις, απευθυνόμενη στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στη Βαρσοβία.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν “Αρκετά” ή “Αυτό σημαίνει πόλεμο” και φορούσαν μάσκες ζωγραφισμένες με κόκκινη μπογιά, σύμβολο των ακτιβιστών υπέρ της άμβλωσης.

Hundreds gathered in Warsaw to protest for a second night, as activists reported Polish women with scheduled abortions were calling advice services in a panic as the restrictions take effect. More photos: https://t.co/uWlvluQJrj pic.twitter.com/XLpet9Mm5U — Reuters Pictures (@reuterspictures) January 29, 2021

Hundreds of protesters gathered in Warsaw and other Polish cities to protest the government’s new restrictions on abortion. Per the NYT, the new policy restricts abortions concerning ‘fetal abnormalities,’ effectively serving as a near-total ban on abortions nationwide. pic.twitter.com/a2YIwm33Ns — NowThis (@nowthisnews) January 29, 2021

Κάποιοι έριξαν κόκκινη μπογιά μπροστά από την έδρα του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η αστυνομία συνέλαβε πολλούς διαδηλωτές που προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο. Το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε αποφανθεί τον Οκτώβριο ότι η άμβλωση σε περίπτωση δυσμορφίας του εμβρύου “αντίκειται” στο Σύνταγμα της Πολωνίας.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου είχαν πραγματοποιηθεί μαζικές διαδηλώσεις στην Πολωνία, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να αναβάλει τη δημοσίευση του διατάγματος.

Η Πολωνία, μια κυρίως καθολική χώρα, έχει μια από τις πλέον περιοριστικές νομοθεσίες στην Ευρώπη στο θέμα της άμβλωσης.

Σήμερα γίνονται ετησίως λιγότερες από 2.000 νόμιμες αμβλώσεις στη χώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Φεμινιστικές οργανώσεις εκτιμούν όμως σε περίπου 200.000 τις αμβλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο παράνομα ή στο εξωτερικό.