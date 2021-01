Λος Άντζελες: Το μωρό της μετεωρολόγου λέει την… πρόγνωση ζωντανά (Video)

Οι έφοδοι παιδιών σε ζωντανές μεταδόσεις είναι πολλές φορές απολαυστικές και σκορπούν γέλιο. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά ενός μπόμπιρα που έκανε ..έφοδο στο δελτίο καιρού που παρουσίαζε σε live μετάδοση η μητέρα του στο Λος Αντζελες.

Η μετεωρολόγος Λέσλι Λόπεζ τη στιγμή που παρουσίαζε το δελτίο πρόσφερε ένα ευχάριστο «διάλειμμα» στους τηλεθεατές, καθώς το εννέα μηνών μωράκι της που είχε μάθει μόλις να περπατάει αποφάσισε να κατευθυνθεί προς το μέρος της μητέρας του.

To μωράκι πήγε στα πόδια της μαμάς του. Η ίδια το αντιμετώπισε με ψυχραιμία. Χαμογέλασε πλατιά την ώρα που έλεγε τις θερμοκρασίες, πήρε το παιδάκι της αγκαλιά και μαζί με αυτό συνέχιζε να λέει τον καιρό.Το μικρό παιδάκι χωρίς να έχει συναίσθηση του τι γινόταν ευχαριστήθηκε την αγκαλιά.

Baby on the move! There is no stopping adorable Nolan now that he can walk during Mommy’s (@abc7leslielopez) forecast. #Love #goodmorning #ThursdayThoughts #Babies #TheBest @ABC7 pic.twitter.com/jvUcaSMyGi