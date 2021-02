Hilton Valentine: Ο καλλιτέχνης που έκανε γνωστό στον κόσμο το «House of the rising sun » (Video)

Στις 29 Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο συνιδρυτής και κιθαρίστας του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος The Animals, Χίλτον Βάλενταֹιֹν. Τον θάνατό του επιβεβαίωσαν η γυναίκα του και η δισκογραφική του εταιρία ABKCO Music. Ο Βάλενταֹιֹν εκτός από κιθαρίστας των The Animals υπήρξε ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες επηρεάζοντας τον ήχο του rock ‘n’ roll για πολλές γενεές ροκάδων στο μέλλον.

Οι Animals ιδρύθηκαν το 1963 από τους Μπάρτον, Τσάντλερ, Πράις, Στιλ και Βάλενταֹιֹν στο Νιούκαστλ. To βρετανικό συγκρότημα κατάφερε πολύ νωρίς να ταράξει τα νερά τις βρετανικής ροκ σκηνής καθώς, μόλις το 1964, βρέθηκε στην κορυφή των τσατς και στις δύο μεριές του Ατλαντικού με το επικό κομμάτι House of the rising sun. Το κομμάτι ξεκινά με την εισαγωγή του Χίλτον Βάλενταֹιֹν που έμελλε να καθιερωθεί ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και δυνατά σόλο της ιστορίας της ροκ μουσικής. Αν και δεν το γνωρίζουν πολλοί, το τραγούδι δεν είναι του συγκροτήματος αλλά αγνώστων συντελεστών και αποτελεί παραδοσιακό τραγούδι της φολκ μουσικής. Η ιστορία του διχάζει. Άλλοι λένε ότι μιλάει για ένα πορνείο που ανήκε στην Μαριάν Λε Σολείγ Λεβάντ (Marianne Le Soleil Levant) που στα γαλλικά παραπέμπει στον ανατέλλοντα ήλιο. Άλλοι λένε ότι αναφέρεται σε μια γυναικεία φυλακή όπου υπήρχε μια τοιχογραφία με έναν ήλιο που ανατέλλει. Άλλοι μιλούν για έναν άνθρωπο τον οποίο κατέστρεψε ο Οίκος του Ανατέλλοντος Ήλιου, μια πόρνη ή ένας φυλακισμένος. Όποια κι αν είναι η εκδοχή, η ερμηνεία τον Animals και προσωπικά του Βάλενταֹιֹν έκαναν το κοινό να ταυτίσει το τραγούδι με το συγκρότημα, ενώ η συγκεκριμένη εκδοχή καταλαμβάνει τη θέση 123 με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών του περιοδικού Rolling Stones.

Ο 79χρονος Έρικ Μπάρτον, τραγουδιστής του συγκροτήματος, έγραψε την Παρασκευή στα σόσιαλ μίντια: « Η εισαγωγή από το Rising Sun δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια!... Δεν έπαιξες απλά το κομμάτι το έζησες! Είμαι βαθιά πληγωμένος από τα νέα του θανάτου του Χίλτον. Περάσαμε πολύ όμορφες στιγμές φίλε. Από το Νορθ Σιλντς μέχρι ολόκληρο τον κόσμο. Αναπαύσου εν τη Ροκ».

Σε διάστημα δύο ετών οι Animals κυκλοφόρησαν μια σειρά κλασσικών ροκ κομματιών όπως τα «Don’t Bring Me Down», «Don’t Let Me Be Misunderstood» το οποίο βρίσκεται στην 322η θέση της λίστας με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών του περιοδικού Rolling Stones όπως και το «We Gotta Get Out Of The Place», τα οποίο έφτασε στη θέση 235 της αντίστοιχης λίστας.

To 1966 o Βάλενταֹιֹν αποφασίζει να αφήσει το συγκρότημα και να ακολουθήσει σόλο καριέρα, παρόλα αυτά συμμετείχε σε πολλές επανασυνδέσεις του συγκροτήματος, όπως αυτή του 1975 για να ηχογραφήσουν ξανά και του 2007 όπου έκανε περιοδεία με τον Μπάρτον. Τα τελευταία χρόνια είχε ως έδρα το Κοννέτικατ κι γύρισε το στυλ του στην skiffle μουσική δημιουργώντας το συγκρότημα Skiffledog, το οποίο έκανε περιοδεία σε Αμερική και Μεγάλη Βρετανία και κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ.

Κάποτε ο Μπάρτον είχε πει για τον φίλο του: « Στην πραγματικότητα ήταν ο Χίλτον που έκανε τους Animals ροκ μπάντα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε το ροκ στοιχείο μέχρι που τον βρήκαμε. Εκείνη την εποχή ο Χίλτον δεν έπαιζε απλά rock ‘n’ roll, ήταν το rock ‘n’ roll…»

Photo by Richard William Laws