Μιανμάρ: Γυμνάστρια δεν πήρε χαμπάρι το πραξικόπημα και χόρευε με φόντο τα... τανκς (video/photo)

Ένα πραγματικά σουρεαλιστικό βίντεο τη στιγμή του πραξικοπήματος στη Μιανμάρ, έχει γίνει viral, καθώς μία γυμνάστρια έκανε γύρισμα εκμάθησης αερόμπικ σε ανοικτό χώρο.

Την ώρα λοιπόν που η γυμνάστρια χόρευε στους ρυθμούς του αερόμπικ, και χωρίς να το έχει αντιληφθεί πίσω της λάμβανε χώρα το στρατιωτικό πραξικόπημα, με τα θωρακισμένα οχήματα να κατευθύνονται προς το μέρος της.

Υπενθυμίζεται ότι χτες ο στρατός της Μιανμάρ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παίρνοντας στα χέρια του την εξουσία, ενώ κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, συνελήφθησαν για «νοθεία» εκλογών.

Η εν λόγω γυμνάστρια, Khing Hnin Wai, σύμφωνα με το προφίλ της στο Facebook, είναι καθηγήτρια φυσικής αγωγής που εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας της χώρας.

Η ίδια, μάλιστα, δημοσίευσε προς απόδειξη ότι το βίντεο είναι πραγματικό και άλλα προγενέστερα που γυρίστηκαν στην ίδια τοποθεσία.

I think she’s standing at the top of some steps. The shadow is cut off at the knees where the steps go down but you can see it on the white ballast sticking up on the edge of the stairs