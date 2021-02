Την άμεση απελευθέρωση του Αλεξέι Ναβάλνι ζητεί από τη Ρωσία η ΕΕ

Την άμεση απελευθέρωση του Αλεξέι Ναβάλνι ζητςλι η ΕΕ από τη Ρωσία.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν καταδικάζει την απόφαση για φυλάκιση του Αλεξέι Ναβάλνι καλώντας τη Ρωσία να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της δεσμεύσεις και να τον απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων.

«Καταδικάζω την απόφαση φυλάκισης του Αλεξέι Ναβάλνι με τον πιο ισχυρό τρόπο. Καλώ τη Ρωσία να συμμορφωθεί με τις διεθνείς της δεσμεύσεις και να τον απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων», αναφέρει.

Η ΕΕ δεν αποδέχεται την καταδίκη του Αλεξέι Ναβάλνι τονίζει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καλώντας για την άμεση απελευθέρωσή του. Πιο συγκεκριμένα, ο Σαρλ Μισέλ αναφέρει:

«Επαναλαμβάνω την έκκληση της ΕΕ να απελευθερωθεί αμέσως ο Αλεξέι Ναβάλνι.

Δεν αποδεχόμαστε την καταδίκη του – η δικαιοσύνη δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί.

Οι διαδηλωτές έχουν το δικαίωμα να διαδηλώσουν ειρηνικά και να εκφράσουν τις πολιτικές τους απόψεις».

Την άμεση απελευθέρωσή του Αλεξέι Ναβάλνι ζητεί και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Ειδικότερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ ανέφερε ότι «η καταδίκη του Aλεξέι Ναβάλνι έρχεται σε αντίθεση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσίας για το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Αντιβαίνει στην ετυμηγορία του Eυρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία έκρινε την υπόθεση αυθαίρετη και παράλογη. Ζητώ την άμεση απελευθέρωσή του».