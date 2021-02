Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Πολίνα Ποριζκόβα γδύνονται στα social: Το γυμνό δεν είναι μόνο για τις νέες (Photos)

Το γυμνό δεν είναι μόνο για τις νέες γυναίκες: με τη φράση αυτή, η Πολίνα Ποριζκόβα -ένα από τα κορυφαία σούπερ μόντελς της δεκαετίας του '80 και του '90- αποφάσισε να εμφανιστεί εντελώς γυμνή στο Instagram στα 55 χρόνια της.

Far be it for me to suggest the tabloids get their facts muddled, but these pics were in fact taken by my 80 year old mother. Not entirely sure if that puts minds at rest or not pic.twitter.com/yKwbAlfk9i