Το «χρυσό» περιεχόμενο της COSMOTE TV

Συνολικά 23 Χρυσές Σφαίρες διεκδικούν στη φετινή τελετή απονομής τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, που προβάλλονται στην COSMOTE TV. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των φετινών υποψηφιοτήτων, η κωμική σειρά Schitt’s Creek οδηγεί τη φετινή κούρσα, διεκδικώντας 5 βραβεία, ενώ με 3 υποψηφιότητες ακολουθεί το πολυσυζητημένο The Great με την Ελ Φάνινγκ και τον Νίκολας Χολτ. Χρυσή Σφαίρα διεκδικούν και άλλοι μεγάλοι all-star cast τίτλοι της COSMOTE TV, όπως το Your Honor με τον Μπράιαν Κράνστον (Breaking Bad, Your Honor) και το The Good Lord Bird με τον Ίθαν Χοκ.

Schitt’s Creek, The Great, Zoey’s Extraodinary Playlist, Ramy: 10 υποψηφιότητες για τις κωμικές σειρές της COSMOTE TV

Το Schitt’s Creek των 9 Emmy, έρχεται να σαρώσει και στις Χρυσές Σφαίρες, με 5 υποψηφιότητες στην κατηγορία της κωμωδίας, μεταξύ αυτών και της καλύτερης σειράς. Επίσης, οι Γιουτζίν Λέβι και Κάθριν Ο΄ Χάρα φιγουράρουν ανάμεσα σε δυνατά ονόματα στις κατηγορίες Α’ Ανδρικού και Α΄ Γυναικείου ρόλου, ενώ βράβευση στις κατηγορίες Β’ Ανδρικού και Β΄ Γυναικείου διεκδικούν oι συμπρωταγωνιστές τους Νταν Λέβι και Άνι Μέρφι.

Το The Great, η σουρεαλιστική απεικόνιση της ζωής της Αικατερίνης της Ρωσίας και του Αυτοκράτορα Πέτρου από τη συγγραφική πένα του Τόνι ΜακΝαμάρα (The Favourite), αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς, κερδίζοντας 3 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα. Η σειρά εντοπίζεται μεταξύ των υποψηφιοτήτων στην κατηγορία Καλύτερης Κωμικής Σειράς, ενώ οι δύο πρωταγωνιστές διεκδικούν για πρώτη φορά Χρυσή Σφαίρα, στην κατηγορία Α΄ Ανδρικού (Νίκολας Χολτ) και Α΄ Γυναικείου (Ελ Φάνινγκ). To The Great έχει πάρει ήδη το «πράσινο φως» για 2η σεζόν, που θα προβληθεί στην COSMOTE TV μέσα στο 2021.

Στις κωμικές σειρές που προβάλλονται αποκλειστικά στην COSMOTE TV και κέρδισαν υποψηφιότητες είναι επίσης το Zoey’s Extraordinary Playlist (Τζέιν Λέβι - Α’ Γυναικείου) και η σειρά Ramy, με τον Ράμι Γιούσεφ να στοχεύει στην υπεράσπιση του περσινού του βραβείου (Α’ Ανδρικού σε κωμική σειρά). Μέσα στη χρονιά, οι δύο σειρές θα επιστρέψουν με νέους κύκλους στα κανάλια COSMOTE SERIES.

Small Axe, Your Honor, The Good Lord Bird και The Comey Rule, οι υποψηφιότητες στις κατηγορίες των Μίνι Σειρών

Πλούσιες είναι οι υποψηφιότητες σειρών της COSMOTE TV και στις κατηγορίες που διαγωνίζονται μίνι σειρές.

Στην κατηγορία Α΄ Ανδρικού συμπεριλαμβάνονται μεγάλα ονόματα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, όπως ο μοναδικός Μπράιαν Κράνστον για την ερμηνεία του ως δικαστής στο δραματικό Your Honor και o Ίθαν Χοκ, που στη σειρά εποχής The Good Lord Bird υποδύθηκε έναν ένθερμο πολέμιο του θεσμού της δουλείας.

Επίσης, ο γνώριμος του θεσμού των Χρυσών Σφαιρών Τζεφ Ντάνιελς, κέρδισε την 5η υποψηφιότητα της καριέρας του, ως πρώην διευθυντής του FBI και πολέμιος του Ντόναλντ Τραμπ στο πολιτικό δράμα The Comey Rule. Η σειρά διεκδικεί βραβείο και στην κατηγορία Β’ Ανδρικού για την ερμηνεία του Μπρένταν Γκλίσον. Εκεί συναντάμε και τον Τζον Μπογέγκα (Star Wars), που παρακολουθήσαμε στο Small Axe του βραβευμένου με OSCAR® Στιβ ΜακΚουίν. Η σειρά «πρωταγωνιστεί» ανάμεσα στις υπόλοιπες μίνι σειρές της COSMOTE TV, διεκδικώντας το πολυπόθητο βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς.

Στις υποψηφιότητες των μίνι σειρών βλέπουμε δύο ακόμα σειρές, που προβάλλονται στην COSMOTE TV μέσω των καναλιών FOX Life και FOX. Το δυνατό love story του Normal People διαγωνίζεται σε δύο κατηγορίες (Καλύτερη Σειρά και Α΄ Γυναικείου), ενώ Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου διεκδικεί και η Κέιτ Μπλάντσετ για το πολυσυζητημένο Mrs. America.

Τις φετινές υποψηφιότητες πλαισιώνουν μεγάλοι κινηματογραφικοί τίτλοι που έκαναν Α’ τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV. Μεταξύ αυτών, η δραματική κομεντί Emma με την Άνια Τέιλορ-Τζόι (Α’ Γυναικείου σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία) και το animation της Disney Onward που έσπασε τα ταμεία (Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων).

Στις φετινές Χρυσές Σφαίρες διαγωνίζεται και το κωμικό δράμα Another Round με τον Δανό ηθοποιό Μαντς Μίκελσεν (Hannibal, Doctor Strange), το οποίο θα κονταροχτυπηθεί στην ίδια κατηγορία με το Two of Us (Deux) του Φίλιπο Μερενγκέτι. Και οι δύο ταινίες θα κάνουν πρεμιέρα αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE CINEMA μέσα στο 2021.