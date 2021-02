Σφαγή on camera: Σκότωσε τους γείτονές του μετά από καυγά για το χιόνι (Video, πολύ σκληρές εικόνες)

Εικόνες βγαλμένες από αρρωστημένες ταινίες του Χόλιγουντ κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, όπου ένας καυγάς για το χιόνι μεταξύ γειτόνων εξελίχθηκε σε αιματοκύλισμα με τρεις νεκρούς.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη στην πόλη Πλέινς Τάουνσιπ της Πενσιλβάνια, όπου, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, ένας άντρας και η σύζυγός του δέχτηκαν πυροβολισμούς από τον γείτονά τους, έπειτα από «μια διαμάχη για την απομάκρυνση χιονιού μπροστά από τα σπίτια τους», ενώ ο δράστης βρέθηκε νεκρός λίγo αργότερα μέσα στο σπίτι του.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας που ερευνα την υπόθεση, το ζευγάρι (50 ετών ο άντρας και 48 ετών η γυναίκα) λογομαχούσε συχνά με τον 47χρονο γείτονά του το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, με αφορμή «την απομάκρυνση χιονιού από την αυλή τους ενός και το ρίξιμο στην αυλή του άλλου» η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ο 47χρονος και το ζευγάρι άρχισαν να ανταλλάσουν ύβρεις και ο δράστης εν εξάλλω καταστάσει μπήκε στο σπίτι του, πήρε ένα πιστόλι και πυροβόλησε το ζευγάρι μέχρι που το όπλο άδειασε, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του και πήρε ένα τουφέκι τύπου AR-15, με το οποίο εκτέλεσε οριστικά τα θύματα.

3 Pennsylvania neighbors in Plains Township, about 15 miles southwest of Scranton, are dead after a fight over snow shoveling, authorities say. pic.twitter.com/AQ9vBArmmh