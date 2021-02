Λάμψη από τις Χρυσές Σφαίρες στη Nova

Ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες και 17 υποψήφιες ταινίες που ξεχώρισαν, έρχονται στη Nova.

Αναλυτικότερα, η ταινία «The Father» διεκδικεί 4 βραβεία στις κυριότερες κατηγορίες: Καλύτερης ταινίας Δράμα, Α’ Ανδρικού ρόλου για τον Anthony Hopkins, Β’ Γυναικείου ρόλου για την Olivia Colman και Καλύτερου Σεναρίου.

Επίσης, από 4 υποψηφιότητες έχει συγκεντρώσει η ταινία «Nomadland» στις κατηγορίες Καλύτερης ταινίας Δράμα, Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου ρόλου για την Frances McDormand και Σεναρίου.

H Jodie Foster διεκδικεί βραβείο Β’ Γυναικείου και ο Tahar Rahim Α’ Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία τους στην ταινία «The Mauritanian».

Στην κατηγορια Β’ Ανδρικού ρόλου βρίσκονται υποψήφιοι οι Jared Leto για το «The Little Things» και ο Daniel Kaluuya για το «Judas and the Black Messiah» που διεκδικεί και το βραβείο Μουσικής.

O Dev Patel διεκδικεί βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου σε κωμωδία για την ταινία «The Personal History of David Copperfield», ενώ στην αντίστοιχη γυναικεία κατηγορία βρίσκεται υποψήφια η Michelle Pfeiffer για την ταινία «French Exit».

Από μία υποψηφιότητα απέσπασε η ταινία «Sound of Metal» στην κατηγορία Α’ Ανδρικού ρόλου (Riz Ahmet), ενώ το «Tenet» του Christopher Nolan είναι υποψήφιο στην κατηγορία Μουσικής.

Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όλη τη λάμψη και να απολαύσουν LIVE και αποκλειστικά την 78η Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών από το ΝovastarsHD, την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, στη 01:30 μετά τα μεσάνυχτα!