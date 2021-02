Η φωτογραφία που ραγίζει καρδιές: Ηλικιωμένο ζευγάρι στο νοσοκομείο, λίγο πριν πεθάνουν από κορωνοϊο

Η Μάργκαρετ και ο Ντέρεκ Φιρθ άφησαν την τελευταία τους πνοή στα 91 τους χρόνια στο κρεβάτι του νοσοκομείου χτυπημένοι από κορωνοϊό. Ήταν μαζί από τα 14 τους χρόνια και παντρεμένοι τα τελευταία 70.

Νοσηλεύονταν σε διαφορετικούς θαλάμους στο νοσοκομείο Trafford General στο Μάντσεστερ. Η τελευταία τους επιθυμία ήταν να δει ό ένας τον άλλον. Και οι γιατροί δεν τους χάλασαν χατίρι. Μετέφεραν τα κρεβάτια τους δίπλα και το ερωτευμένο ακόμη και στα 91 του ζευγάρι κατάφερε να συναντηθεί για τελευταία φορά.

