Μπρίτνεϊ Σπιαρς: Σχολιάζει το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Με μια ανάρτησή της στα social media η Μπρίτνεϊ Σπίαρς σχολίασε το ντοκιμαντέρ για τη ζωή της από τους New York Times/FX documentary, “Framing Britney Spears".

«Κάθε άνθρωπος έχει την ιστορία του και την άποψή του για τις ιστορίες των άλλων!! Όλοι έχουμε τόσο πολλές φωτεινές όμορφες ζωές. Θυμηθείτε, παρά τα όσα νομίζουμε ότι ξέρουμε για τη ζωή ενός ανθρώπου δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τον πραγματικό άνθρωπο που ζει πίσω από τον φακό» έγραψε στο Twitter και παράλληλα μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα βίντεο από συναυλία του 2018, όπου τραγουδά την επιτυχία της “Toxic.”

