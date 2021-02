Όταν τα memes «χορεύουν» τις αγορές

Δεν πρόλαβε να κοπάσει ο θόρυβος που προκάλεσε μια χούφτα μικροεπενδυτές που αποφάσισαν να τα βάλουν με τους σορτάκιδες, ήρθε η ώρα για το καλαμπούρι.

Ο δισεκατομμυριούχος επικεφαλής της Tesla Inc και ιδιοκτήτης της SpaceX, Ίλον Μασκ και μια σειρά από άλλες διασημότητες στα social media, όπως ο ράπερ Snoop Dogg και ο Gene Simmons των Kiss, την ώρα που το Bitcoin σπάει όλα τα ρεκόρ, έδειξαν τον δρόμο στους επενδυτές προς το Dogecoin, με την βοήθεια των... memes.

So … it’s finally come to this … pic.twitter.com/Gf0Rg2QOaF — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021

Σημειώνεται πως την Δευτέρα, η Tesla ανακοίνωσε ότι αγόρασε bitcoin αξίας 1,5 δισ. δολαρίων, καθώς και ότι θα αρχίσει να δέχεται το νόμισμα, που έχει ενισχυθεί σχεδόν 50% από τις αρχές του χρόνου, ως πληρωμή για προϊόντα, με αποτέλεσμα το δημοφιλές κρυπτονόμισμα να καταγράψει νέο άλμα άνω του 10%.

Σε ό,τι αφορά όμως το DOGE, μπορεί να πρόκειται για ένα κρυπτονόμισμα που ξεκίνησε ως αστείο, με σήμα ένα meme με την φωτογραφία ενός σκύλου, μπορεί ο Ίλον Μασκ να τρολάρει, όμως, το δεδομένο είναι πως η τιμή του... meme-coin εκτοξεύθηκε ξαφνικά πάνω από 800% μόνο μέσα σε 24 ώρες στις 29 Ιανουαρίου, με την κεφαλαιοποίησή του να αγγίζει πλέον τα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

The people have spoken … https://t.co/x41oVMzTGo — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2021

Ένα κρυπτονόμισμα που δημιουργήθηκε για να σατιρίσει τα κρυπτονομίσματα, με logo ένα meme με το σκύλο Shiba Inu που ήταν δημοφιλές πριν από αρκετά χρόνια, ξεκίνησε το 2013 με την τιμή του στα 0,000187 δολάρια, το 2021 με την τιμή του στα 0,004 δολάρια και τώρα βρίσκεται πλέον στα 0,074 δολάρια. Υπάρχουν πλέον 100 δισεκατομμύρια Dogecoins, με κάθε χρόνο να κόβονται πέντε δισεκατομμύρια νέα νομίσματα, ενώ πρόκειται για νόμισμα με φαινομενικά απεριόριστη προσφορά.

Βασίζεται στον αρχικό πηγαίο κώδικα του Litecoin το οποίο με τη σειρά του βασίστηκε στο Bitcoin, αλλά με μικρές τροποποιήσεις, όπως ταχύτερες συναλλαγές και αφαίρεση του ανώτατου ορίου προσφοράς και είναι ένα από τα αρχικά «altcoins».

Bought some Dogecoin for lil X, so he can be a toddler hodler — Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2021

Το «επόμενο παγκόσμιο νόμισμα», σύμφωνα με τις χιουμοριστικές (;) προβλέψεις του Ίλον Μασκ, καταγράφει άνοδο και δείχνει να σταθεροποιείται με κάθε «σπρώξιμο» του ιδρυτή της SpaceX και των μικροεπενδυτών του φόρουμ SatoshiStreetBets στο Reddit.

Who let the Doge out — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021

Το Dogecoin δημιουργήθηκε ως αστείο για να σατιρίσει τα κρυπτονομίσματα, αλλά όπως είπε και ο Μασκ, η μοίρα αγαπά την ειρωνεία. Πάντως, η νέα φρενίτιδα δεν αρέσει σε όλους. Από την άλλη πλευρά βέβαια, σε κάποιους αρέσει... διαφορετικά και ήδη ακονίζουν τα δόντια τους...