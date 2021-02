Οι περιφερειακές εξελίξεις στο επίκεντρο της συνομιλίας Δένδια-Μάας

Τηλεφωνική επικοινωνία με το Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας είχε, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ενόψει της επικείμενης συνάντησης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκεν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

