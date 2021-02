Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια-Μπλίνκεν με «μενού» (και) την Τουρκία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ειχε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με μενού την ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο υπουργοί διαπίστωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν φθάσει στο υψηλότερο σημείο τους και στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας εξετάσθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωσης τους, με ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό και στον αμυντικό τομέα.

Pleasure speaking with @NikosDendias to reaffirm our commitment to further strengthening U.S.-Greece bilateral relations. The U.S. supports ongoing exploratory talks between @NATO Allies Greece and Turkey and congratulates Greece on Bicentennial celebrations this year.