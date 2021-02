Συμφωνία Καμάλα Χάρις-Μακρόν περί «στενής συνεργασίας» για πανδημία και κλιματική αλλαγή

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τάχθηκαν χθες Δευτέρα υπέρ της «στενής διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας» για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού και την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους.

Σε αυτή την πρώτη τους συνομιλία, η αμερικανίδα αντιπρόεδρος και ο γάλλος πρόεδρος αντάλλαξαν τη διαβεβαίωση ότι «συμφωνούν στην ανάγκη στενής διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας για να αντιμετωπιστούν η Covid-19 και η κλιματική αλλαγή, και για να υποστηριχθεί η δημοκρατία στο εσωτερικό και σε όλο τον κόσμο», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών της κυρίας Χάρις.

Η αμερικανίδα αντιπρόεδρος επανέλαβε την δέσμευση της κυβέρνησης του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν να «αναζωογονήσει την ατλαντική συμμαχία», αναφέρει το κείμενο.

Συζητήθηκαν εξάλλου «αρκετές περιφερειακές προκλήσεις, ειδικά στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική» και η «ανάγκη» οι δύο χώρες «να τις αντιμετωπίσουν μαζί», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η αμερικανίδα αντιπρόεδρος «ευχαρίστησε τον πρόεδρο Μακρόν για τον ηγετικό του ρόλο στο ζήτημα της ισότητας των φύλων και για τη συμβολή της Γαλλίας το 2020 στην αποστολή του Perseverance της NASA στον Άρη».

Σε ανάρτησή του στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter -στα αγγλικά-, ο γάλλος πρόεδρος δήλωσε «ικανοποιημένος για αυτή την πρώτη συζήτηση».

Glad we had this first talk @VP Kamala Harris! Let's move forward together on all the challenges we face: climate, gender equality, regional crises, and our space cooperation with (hopefully) a new step this Thursday with Perseverance’s landing on Mars! https://t.co/5Qb1T8Pkqp