Χωρίς ρεύμα εκατομμύρια Αμερικανοί εν μέσω πολικού ψύχους

Εκατομμύρια Αμερικανοί παραμένουν σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μετά το κύμα ψύχους που σάρωσε μεγάλα τμήματα των ΗΠΑ και που έγινε αισθητό έως το Μεξικό.

Το μετεωρολογικό φαινόμενο είχε ως αποτέλεσμα ο υδράργυρος να πέσει σε επίπεδα ρεκόρ, όπως στο Αμαρίλο, στο βόρειο Τέξας, όπου τα θερμόμετρα έδειχναν -12 βαθμούς σήμερα το πρωί.

Η πτώση της θερμοκρασίας, σε αυτήν την πολιτεία στις νότιες ΗΠΑ, που ήταν ελάχιστα ή καθόλου προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κρύο, ανάγκασε τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να προχωρήσουν σε διαδοχικές διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ώστε να αποφύγουν την υπερφόρτωση του δικτύου, λόγω της υπερβολικής ζήτησης.

For all my non-Texan friends... it’s pretty fucked up when Highland Park, basically Texas’ version of Beverly Hills has virtually no outages. Meanwhile ever other city within a 25-mile radius and beyond has outages and rolling blackouts. Just shows where the money’s really going. pic.twitter.com/mTjPkPzcKn — Jacob R. Adkins (@JacobRAdkins) February 16, 2021

«Περνάω τη δεύτερη νύχτα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και με τον πιο παγωμένο καιρό στο νοτιοανατολικό Τέξας εδώ και 30 χρόνια», έγραψε χθες το βράδυ στο Twitter ο δημοσιογράφος Ουές Ουόλφ, που διαμένει στο Λέικ Τζάκσον, κοντά στο Χιούστον.

«Τρώω ένα φαλάφελ υπό το φως της οθόνης του υπολογιστή μου για δείπνο, προτού μπω κάτω από τις κουβέρτες μου, πάνω στις οποίες πρόσθεσα και το παλτό μου».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Τέξας παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί.

Η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι οι πολικές συνθήκες, που επικρατούν, είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία κεντρικών σταθμών φυσικού αερίου και αιολικής ενέργειας.

If people realizing Highland Park has been comfortably roasty and toasty while millions of Texans were left to freeze in the dark is what kicks off class consciousness for my fellow Texans, I--for one--say no war but class war.



"Rolling blackouts" were always a lie. pic.twitter.com/d5826aeY8n — Eva Cantor, Voidwalker of the Frozen Wastes (@PoRiverJamBand) February 16, 2021

Περισσότεροι από 20 θάνατοι οφείλονται στην κακοκαιρία, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους Αμερικανούς να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ο αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός έκανε γνωστό πως άνοιξε 35 κέντρα στο Τέξας, προκειμένου να ζεσταθούν όσοι το έχουν ανάγκη.

Yes - that’s exactly what we need. No fossil fuels - more frozen wind turbines and solar panels. Perfect. From those of us living through this “flash snow storm”, what does it takes to “unfreeze” wind turbines? Helicopters & diesel fuel. Day 3 without power, heat & water - thanks https://t.co/tQPnwQkSZg — Lara Logan (@laralogan) February 16, 2021

Προβλέψεις για νέες χιονοπτώσεις

Νέες χιονοπτώσεις ενδέχεται να πλήξουν το Τέξας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, της National Weather Service (NWS), η οποία κάνει λόγο για θερμοκρασίες πολύ κάτω των φυσιολογικών για την εποχή επιπέδων, πιθανόν έως το Σάββατο, σε μια τεράστια ζώνη που εκτείνεται από το Σικάγο (βόρεια) έως το Χιούστον και σε ένα τμήμα του Μεξικού.

Έως το 73% των ΗΠΑ, εκτός της Χαβάης, της Αλάσκας και άλλων περιοχών, καλύφθηκε από χιόνι, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, σύμφωνα με την NWS. Ένα ρεκόρ από την έναρξη των μετρήσεων αυτών, το 2003.

Εκτός του Τέξας, περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα το πρωί στο Όρεγκον (βορειοδυτικά), τη Λουιζιάνα (νότια), το Μισισίπη (νότια), το Κεντάκι (κεντρο-ανατολικά), το Οχάιο (βορειοανατολικά), τη Δυτική Βιρτζίνια και τη Βιρτζίνια (ανατολικά), όπως γράφει ο ιστότοπος poweroutage.us.