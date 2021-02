ΗΠΑ: Εκατομμύρια Αμερικανοί χωρίς ηλεκτρικό με πολικό ψύχος (Photos)

Εκατομμύρια Αμερικανοί παρέμειναν χθες, Τετάρτη, χωρίς ηλεκτρικό μετά το σφοδρό κύμα ψύχους που έπληξε μεγάλα τμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το σαββατοκύριακο.

Στο Τέξας, την πολιτεία που είναι η πρώτη παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι εξακολουθούσαν να βρίσκονται χθες το βράδυ αντιμέτωποι με διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, η National Weather Service (NWS), ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, πως περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Αμερικανοί των Μεσοδυτικών πολιτειών (Midwest) θα πρέπει να αναμένουν ισχυρές χειμερινές καταιγίδες.

Το ψυχρό κύμα που ήρθε από την Αρκτική αρχίζει σύμφωνα με τη NWS να υποχωρεί, όμως οι ψυχρές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν και «να παραμείνουν από 11 έως 19,5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τις φυσιολογικές για την εποχή» στο κεντρικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρουν οι μετεωρολόγοι.

Ο Τζεφ Ζάιεντς, ο συντονιστής της μάχης κατά της Covid-19 στον Λευκό Οίκο, δήλωσε πως το ψύχος επηρεάζει την εκστρατεία εμβολιασμού καθώς υποχρεώνει χώρους εμβολιασμού να κλείσουν.

if anyone sees this if you could just spread the word that would be amazing

My family home burned down during the snow storm here in Texas and if anyone wants to help(no pressure!!) that would mean the world to me and my family. Cashapp is $deathgasmic pic.twitter.com/a4GXMi20c9